Массаж ушей пробовали? Вот что поможет поднять настроение в хмурые дни

Универсального рецепта хорошего настроения, который подойдёт всем, не существует. Каждому помогает расслабиться что-то своё.

«Важно следить за своим состоянием, контролировать его. Помогает методика HALT. Этот английский акроним собран из слов "голодный", "злой", "одинокий", "усталый". Методика заключается в оценке своего состояния по четырём перечисленным критериям. Определите, что из этого стало причиной негативных мыслей у вас, и исходя из этого действуйте», — объяснила Ивкова.

По её словам, из нестандартных способов быстро успокоиться можно попробовать массаж ушей. Массировать нужно на середине верхней кромки уха.

«Можно совмещать это с техниками дыхания. Многие знают о них. Например, техника "4-7-8", при которой надо вдыхать 4 секунды, задерживать дыхание на 7 секунд, а выдыхать в течение 8 секунд. Рекомендуется делать от 3 таких циклов. Эти поможет успокоиться в момент обострения негатива и раздражения», — добавила психолог.