Мать пятерых детей лишилась носа из-за рака и рассказала, как теперь выкручивается

Хирургам пришлось удалить нос целиком, поэтому Тине не смогли даже поставить протез на магнитах. Ей приходилось клеить его на лицо, но это постоянно вызывало у неё раздражение на коже, и спустя пару месяцев она оставила попытки. Теперь она ходит либо с дырой в носу, либо с пластырем — он помогает согреть воздух и увлажнить слизистую.

Спит Тина с марлевой повязкой на лице, чтобы не пересыхало горло. Отсутствие носа не избавило её от насморка, но прочищать нос ей приходится пальцем, что неудобно и больно. К тому же маме пятерых детей приходится аккуратнее готовить — любая приправа может легко попасть в отверстие, и это будет плохо. Особенно опасны корица и острый перец.

Женщина призналась, что вкус и запахи не пропали, всё работает как и раньше. Ей можно даже плавать в бассейнах и водоёмах, но вот голову опускать в воду не рекомендуется.

Онкология часто ведёт себя тихо и незаметно, пока не станет слишком поздно. Но у себя её ещё хоть как-то можно обнаружить, подметив изменения, но вот у других — гораздо сложнее, особенно когда это дети. Они вообще часто не могут сформулировать, что их беспокоит. Поэтому стоит знать неочевидные признаки рака, которые могут появиться у ребёнка, а ознакомиться с ними можно здесь.