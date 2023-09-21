Здоровье
06:00, 21 сентября 2023
1 мин.

Медицинский педикюр: кому он нужен и в чём его особенности

Классический педикюр затрагивает только эстетическую и гигиеническую сторону вопроса, а медицинский ещё и решает проблемы ступней и ногтей. Иногда медицинский педикюр ошибочно путают с обычной аппаратной обработкой. Но эту процедуру можно получить в любом салоне красоты. Медицинский же может делать только квалифицированный специалист с соответствующим образованием — подолог.

Медицинский педикюр: кому он нужен и в чём его особенности

© Stable Diffusion

Классический и медицинский педикюр довольно различны:

  • Косметический педикюр относится к личной гигиене тела и эстетике, рассказали эксперты «Медси». Его выполняет мастер в салоне красоты. В первую очередь цель — придать привлекательный внешний вид ногтям и стопам.
  • Медицинский педикюр включает в себя превентивные (предупредительные) меры по предотвращению болезней стопы, а также уход за кожей и ногтями пальцев ног. Такой педикюр делает подолог — специалист с медицинским образованием.

Обычно подолог стрижёт ногти, удаляет ороговевшую кожу, бородавки, решает вопрос вросших ногтей, борется с трещинами, лечит грибковые поражения, бактериальные инфекции и другие болезни стоп. Специалист может назначить процедуры по уходу за стопой — физиотерапию, лазеротерапию, водолечение, тейпирование и другое.

Кроме того, при необходимости подолог изготавливает ортозы (вспомогательные средства при наличии деформаций стопы) и корректирует вросшие ногти на ногах с помощью специальных пластин.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.