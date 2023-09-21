Медицинский педикюр: кому он нужен и в чём его особенности
Классический педикюр затрагивает только эстетическую и гигиеническую сторону вопроса, а медицинский ещё и решает проблемы ступней и ногтей. Иногда медицинский педикюр ошибочно путают с обычной аппаратной обработкой. Но эту процедуру можно получить в любом салоне красоты. Медицинский же может делать только квалифицированный специалист с соответствующим образованием — подолог.
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Классический и медицинский педикюр довольно различны:
- Косметический педикюр относится к личной гигиене тела и эстетике, рассказали эксперты «Медси». Его выполняет мастер в салоне красоты. В первую очередь цель — придать привлекательный внешний вид ногтям и стопам.
- Медицинский педикюр включает в себя превентивные (предупредительные) меры по предотвращению болезней стопы, а также уход за кожей и ногтями пальцев ног. Такой педикюр делает подолог — специалист с медицинским образованием.
Обычно подолог стрижёт ногти, удаляет ороговевшую кожу, бородавки, решает вопрос вросших ногтей, борется с трещинами, лечит грибковые поражения, бактериальные инфекции и другие болезни стоп. Специалист может назначить процедуры по уходу за стопой — физиотерапию, лазеротерапию, водолечение, тейпирование и другое.
Кроме того, при необходимости подолог изготавливает ортозы (вспомогательные средства при наличии деформаций стопы) и корректирует вросшие ногти на ногах с помощью специальных пластин.