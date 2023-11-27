Медики выяснили, что происходит с мозгом после остановки сердца. Спойлер — шансы есть

Сперва нужно понять, что происходит во время остановки сердца. Оно перестаёт качать кровь, организм не получает ресурсы для работы, и человек впадает в кому. Но после этого ещё есть шанс спасти пациента, по крайней мере, это выяснили учёные из Медицинской школы Университета Нью-Йорка.

Они провели реанимацию 567 пациентов. Сердечно-лёгочная реанимация в среднем длилась полчаса, но достигала и часа. Вернуть к жизни в итоге удалось 213 человек, но поправились и того меньше — всего 53 пациента.

Более 150 человек рассказали о своих ощущениях во время реанимации. Многие видели и слышали врачей, чувствовали боль от массажа сердца и так далее. Некоторые видели что-то странное вроде рыб, построек, которых не должно было быть рядом, гуманоидов и другое.

Важно то, что мозг оставался активным, даже когда внешних подтверждений этому не было. Хоть активность коры головного мозга и восстановилась после начала реанимации лишь у 40% пациентов.

А ещё учёные нашли у человека второй мозг. И находится он не в голове — это было бы слишком очевидно.