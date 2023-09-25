Менопауза у сорокалетних. Гинеколог объяснил, что такое истощение яичников

Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал «Доктору Питеру», что синдром истощения яичников — это не климакс в его обычном виде, а патология. Обычно у всех девочек ещё в утробе матери формируется около 2 млн фолликулов и даже больше. К моменту полового созревания их остаётся около 400 000.

Фолликулы расходуются каждый месяц — по 10–15 за менструальный цикл. И так до наступления менопаузы. А при истощении яичников они выходят слишком быстро, либо их изначально было мало.

Есть несколько причин развития этого нарушения:

наследственное — передаётся девочке от мамы и бабушки?

аутоиммунные заболевания,

внешние факторы и болезни матери,

стресс.

Симптомы истощения яичников

Когда запас фолликулов подходит к концу, постепенно падает уровень эстрогена — одного из главных женских половых гормонов, который вырабатывается в яичниках. Кстати, от него зависит не только способность к зачатию. Эстроген влияет на женскую фигуру, эластичность кожи и внешний вид волос.

«Параллельно с угасанием функции яичников растёт уровень других гормонов — ЛГ и ФСГ. Так организм пытается компенсировать дефицит эстрогенов», — отметил врач.

Заподозрить синдром можно по редким и нерегулярным менструациям. Также на гормональный сбой может указывать повышенная потливость и утомляемость, боль во время секса. Эти признаки могут указывать на истощение яичников.

Синдром истощения яичников не лечится. Но процесс можно замедлить и контролировать с помощью заместительной гормональной терапии. Важно в целом внимательно следить за своим состоянием, своевременно посещать врача и регулярно проверять уровень гормонов, заключил Банный.