Менопауза у сорокалетних. Гинеколог объяснил, что такое истощение яичников
Женщинам моложе 40, у которых не получается забеременеть, порой ставят диагноз «синдром истощения яичников». В этом случае яичники преждевременно прекращают свои функции. У женщины снижается количество фолликулов и перестаёт происходить овуляция. Печальный факт состоит в том, что состояние пациентки улучшить можно, а вот способность к зачатию, скорее всего, не вернётся.
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Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал «Доктору Питеру», что синдром истощения яичников — это не климакс в его обычном виде, а патология. Обычно у всех девочек ещё в утробе матери формируется около 2 млн фолликулов и даже больше. К моменту полового созревания их остаётся около 400 000.
Фолликулы расходуются каждый месяц — по 10–15 за менструальный цикл. И так до наступления менопаузы. А при истощении яичников они выходят слишком быстро, либо их изначально было мало.
Есть несколько причин развития этого нарушения:
- наследственное — передаётся девочке от мамы и бабушки?
- аутоиммунные заболевания,
- внешние факторы и болезни матери,
- стресс.
Симптомы истощения яичников
Когда запас фолликулов подходит к концу, постепенно падает уровень эстрогена — одного из главных женских половых гормонов, который вырабатывается в яичниках. Кстати, от него зависит не только способность к зачатию. Эстроген влияет на женскую фигуру, эластичность кожи и внешний вид волос.
«Параллельно с угасанием функции яичников растёт уровень других гормонов — ЛГ и ФСГ. Так организм пытается компенсировать дефицит эстрогенов», — отметил врач.
Заподозрить синдром можно по редким и нерегулярным менструациям. Также на гормональный сбой может указывать повышенная потливость и утомляемость, боль во время секса. Эти признаки могут указывать на истощение яичников.
Синдром истощения яичников не лечится. Но процесс можно замедлить и контролировать с помощью заместительной гормональной терапии. Важно в целом внимательно следить за своим состоянием, своевременно посещать врача и регулярно проверять уровень гормонов, заключил Банный.