Здоровье
18:20, 09 октября 2023
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Метаболические тренировки: что это и почему их обсуждают в Сети

В мире спорта набирают популярность метаболические тренировки — занятия, направленные на максимальное сжигание калорий, причём не только во время самой тренировки, но и после неё. Не сказать, что это что-то совсем новое: личный тренер Моник Иствуд, которая тренирует Энн Хэтэуэй, применяет её уже более 30 лет. Рассказываем, в чём суть такого спорта и какова эффективность.

Метаболические тренировки: что это и почему их обсуждают в Сети
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Портал Maire Clair отмечает, что не стоит надеяться, что вы найдёте какую-то одну тренировку, которая вам понравится и которой вы будете придерживаться. Метаболическая тренировка — это вывод тела из зоны комфорта, говорит Иствуд. Она основывается на том, что организм будет тратить силы, а значит, и калории, не только на сами физические нагрузки, но и на восстановление после них. То есть жир будет уходить и во время занятий, и ещё долго после них. Всё потому, что тренировки действительно интенсивные.

Иствуд отметила, что метаболические тренировки эффективны для:

  • сжигания жира;
  • ускорения обмена веществ;
  • сохранения мышечной массы;
  • повышения выносливости.

При этом каждый день тренироваться не стоит — 2–3 раза в неделю будет достаточно. Нужно давать организму время на восстановление.

Занятия могут проходить в форме интенсивных силовых тренировок либо в виде интервальных кардиотренировок.

О том, что всё-таки будет эффективнее для снижения веса — кардио- или силовые тренировки, «Секрет» рассказал тут.

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