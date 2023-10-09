Портал Maire Clair отмечает, что не стоит надеяться, что вы найдёте какую-то одну тренировку, которая вам понравится и которой вы будете придерживаться. Метаболическая тренировка — это вывод тела из зоны комфорта, говорит Иствуд. Она основывается на том, что организм будет тратить силы, а значит, и калории, не только на сами физические нагрузки, но и на восстановление после них. То есть жир будет уходить и во время занятий, и ещё долго после них. Всё потому, что тренировки действительно интенсивные.

Иствуд отметила, что метаболические тренировки эффективны для:

сжигания жира;

ускорения обмена веществ;

сохранения мышечной массы;

повышения выносливости.

При этом каждый день тренироваться не стоит — 2–3 раза в неделю будет достаточно. Нужно давать организму время на восстановление.

Занятия могут проходить в форме интенсивных силовых тренировок либо в виде интервальных кардиотренировок.

О том, что всё-таки будет эффективнее для снижения веса — кардио- или силовые тренировки, «Секрет» рассказал тут.