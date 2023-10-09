Метаболические тренировки: что это и почему их обсуждают в Сети
В мире спорта набирают популярность метаболические тренировки — занятия, направленные на максимальное сжигание калорий, причём не только во время самой тренировки, но и после неё. Не сказать, что это что-то совсем новое: личный тренер Моник Иствуд, которая тренирует Энн Хэтэуэй, применяет её уже более 30 лет. Рассказываем, в чём суть такого спорта и какова эффективность.
Портал Maire Clair отмечает, что не стоит надеяться, что вы найдёте какую-то одну тренировку, которая вам понравится и которой вы будете придерживаться. Метаболическая тренировка — это вывод тела из зоны комфорта, говорит Иствуд. Она основывается на том, что организм будет тратить силы, а значит, и калории, не только на сами физические нагрузки, но и на восстановление после них. То есть жир будет уходить и во время занятий, и ещё долго после них. Всё потому, что тренировки действительно интенсивные.
Иствуд отметила, что метаболические тренировки эффективны для:
- сжигания жира;
- ускорения обмена веществ;
- сохранения мышечной массы;
- повышения выносливости.
При этом каждый день тренироваться не стоит — 2–3 раза в неделю будет достаточно. Нужно давать организму время на восстановление.
Занятия могут проходить в форме интенсивных силовых тренировок либо в виде интервальных кардиотренировок.
О том, что всё-таки будет эффективнее для снижения веса — кардио- или силовые тренировки, «Секрет» рассказал тут.