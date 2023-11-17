Металл для мужского здоровья. Россиянам рассказали, где запастись цинком

Польза цинка для организма

Из металлов больше всего в организме человека железа. А далее следует цинк. Он есть в мышцах, костях, почках, поджелудочной и предстательной железе. У мужчин цинк содержится в сперме.

Анна Летягина назвала основные свойства цинка:

поддерживает иммунную систему;

обладает противовирусным и антибактериальным эффектом;

защищает клетки от повреждения свободными радикалами;

препятствует воспалениям;

успокаивает повреждённую кожу (поэтому его используют при лечении ожогов и ран);

защищает слизистую носоглотки от скопления бактерий и слизи;

облегчает симптомы простуд;

участвует в регулировании уровня «плохого» холестерина.

У мужчин наиболее высокая концентрация цинка приходится на предстательную железу, отметила врач. Металл необходим для формирования и поддержания качества спермы. Есть сведения, что он также важен для здоровья простаты, профилактики простатита и злокачественных опухолей.

Женщинам цинк нужен для поддержания репродуктивного здоровья, способности к зачатию. Он особенно необходим во время беременности, потому что уменьшает вероятность преждевременных родов.

Откуда поступает цинк

Цинк поступает в организм в основном из мяса, морепродуктов, рыбы и молочки.

С дефицитом этого микроэлемента могут столкнуться беременные, потому что их организм быстро расходует цинк. Ещё рискуют вегетарианцы.

Любителям кофе тоже нужно быть осторожнее: напиток мешает всасыванию цинка и железа. Особенно вредно пить кофе сразу после еды, отметила врач в разговоре с «Доктором Питером».