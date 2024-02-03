Метеоризм может сигнализировать о раке. Как избежать проблемы?
Метеоризм часто вызван не болезнью, а погрешностями в питании. Избыток газов может появляться у тех, кто налегает на капусту, бобовые, пиво и молочку при непереносимости лактозы. Также проблемы бывают и у тех, кто часто ест на ходу.
Метеоризм — нередкая история для пожилых людей и беременных. У первых она возникает из-за слабой перистальтики кишечника, а у вторых — из-за давления на кишечник матки.
В то же время метеоризм может быть симптомом болезни кишечника или других органов. Среди частых проблем — острые кишечные инфекции, неинфекционные воспалительные заболевания, рак и синдром избыточного бактериального роста.
Если проблема у вас уже есть, то лучше не затягивать и идти к медикам. А если вы не хотите с ней сталкиваться, то вот несколько полезных советов:
- ешьте меньше бобовых, чёрного хлеба, творога, капусты и выпечки, если после них у вас появляются газы;
- пейте поменьше газировки;
- больше занимайтесь спортом;
- откажитесь от вредных привычек.
О том, когда газы в кишечнике — это не норма, рассказали тут.