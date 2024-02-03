Здоровье
Опубликовано 03 февраля 2024, 06:00
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Метеоризм может сигнализировать о раке. Как избежать проблемы?

Метеоризм — деликатная проблема, которая в разные периоды жизни возникает у каждого. Причиной может быть избыток клетчатки в рационе, пожилой возраст, проблемы с ЖКТ и другие факторы. Правда, с этим симптомом не многие сразу спешат к врачу. Почему появляется метеоризм и какие есть меры профилактики, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Метеоризм может сигнализировать о раке. Как избежать проблемы?
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Метеоризм часто вызван не болезнью, а погрешностями в питании. Избыток газов может появляться у тех, кто налегает на капусту, бобовые, пиво и молочку при непереносимости лактозы. Также проблемы бывают и у тех, кто часто ест на ходу.

Метеоризм — нередкая история для пожилых людей и беременных. У первых она возникает из-за слабой перистальтики кишечника, а у вторых — из-за давления на кишечник матки.

В то же время метеоризм может быть симптомом болезни кишечника или других органов. Среди частых проблем — острые кишечные инфекции, неинфекционные воспалительные заболевания, рак и синдром избыточного бактериального роста.

Если проблема у вас уже есть, то лучше не затягивать и идти к медикам. А если вы не хотите с ней сталкиваться, то вот несколько полезных советов:

  • ешьте меньше бобовых, чёрного хлеба, творога, капусты и выпечки, если после них у вас появляются газы;
  • пейте поменьше газировки;
  • больше занимайтесь спортом;
  • откажитесь от вредных привычек.

О том, когда газы в кишечнике — это не норма, рассказали тут.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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