Метеоризм может сигнализировать о раке. Как избежать проблемы?

Метеоризм часто вызван не болезнью, а погрешностями в питании. Избыток газов может появляться у тех, кто налегает на капусту, бобовые, пиво и молочку при непереносимости лактозы. Также проблемы бывают и у тех, кто часто ест на ходу.

Метеоризм — нередкая история для пожилых людей и беременных. У первых она возникает из-за слабой перистальтики кишечника, а у вторых — из-за давления на кишечник матки.

В то же время метеоризм может быть симптомом болезни кишечника или других органов. Среди частых проблем — острые кишечные инфекции, неинфекционные воспалительные заболевания, рак и синдром избыточного бактериального роста.

Если проблема у вас уже есть, то лучше не затягивать и идти к медикам. А если вы не хотите с ней сталкиваться, то вот несколько полезных советов:

ешьте меньше бобовых, чёрного хлеба, творога, капусты и выпечки, если после них у вас появляются газы;

пейте поменьше газировки;

больше занимайтесь спортом;

откажитесь от вредных привычек.

О том, когда газы в кишечнике — это не норма, рассказали тут.