«Метод помидора» для борьбы с прокрастинацией. Овощ не понадобится
Привычка откладывать важные дела на потом мешает нам двигаться к успеху. Это факт. Но порой заставить себя приступить к работе бывает сложно по разным причинам. Сделать первый шаг поможет «метод помидора». Он предполагает сочетание периодов сконцентрированной работы и отдыха. И тот и другой будут чётко ограничены по времени. Так что вы и не заработаетесь, и лениться долго не сможете.
Как рассказал клинический психолог Денис Долгов, «метод помидора» придумал предприниматель Франческо Чирилло в конце 1980-х годов. Он разделил время работы на интервалы по 25 минут и добавил 5-минутный отдых. Чирилло назвал свою технику в честь кухонного таймера, который как раз имел форму помидора.
Чтобы использовать метод на практике, достаточно выбрать цель, а потом установить таймер на 25 минут. Как только время закончится, делаем 5-минутный перерыв и далее снова начинаем работать над задачей 25 минут. После каждого четвёртого интервала перерыв должен быть дольше — 15–20 минут.
Эксперт объяснил, что плюс данного приёма в том, что он помогает управлять временем и улучшает концентрацию. Всё потому, что в условиях ограниченного времени (25 минут) человек работает эффективнее. А короткие перерывы, в свою очередь, снижают усталость и заряжают мозг на работу.
Больше о причинах прокрастинации можно узнать тут. Но помните — это не банальная лень, а более серьёзная проблема.