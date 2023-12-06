Микоплазменная пневмония: что спасёт от опасной инфекции

Что такое микоплазменная пневмония

Не успели мы вздохнуть полной грудью после пандемии СOVID-19, как в поликлиниках и больницах снова стали появляться пациенты с загадочными, недиагностированными пневмониями. Что же такое микоплазменная пневмония?

Mycoplasma pneumonia — распространённый бактериальный возбудитель инфекций нижних дыхательных путей. Данная бактерия чаще всего провоцирует внебольничную пневмонию и бронхит — как у взрослых, так и у детей. Самая подверженная данной инфекции группа — дети 5–9 лет. Тяжелее всего микоплазменные пневмонии проходят у людей с дефектами иммунной системы.

Микоплазмы очень коварны из-за своих малых размеров по сравнению с другими бактериями. Они почти как вирусы и при этом не имеют клеточной стенки, что делает их устойчивыми ко многим группам антибиотиков. Большинство антибактериальных препаратов действуют на ферменты в клеточных стенках, которых у микоплазм просто нет.

Как передаётся микоплазменная инфекция

От человека к человеку инфекция передается воздушно-капельным путем. Как и другие инфекции, передающиеся по воздуху, она достаточно заразна. Инкубационный период обычно составляет 2–3 недели. Пик заболеваемости приходится на позднюю осень и зиму.

Эпидемии микоплазменной пневмонии происходят раз в несколько лет, чаще всего вспышки случаются «в тесноте». Самые подходящие условия для неё:

жилые дома;

школы;

университеты;

военные учреждения;

офисные помещения.

Некоторые врачи-иммунологи называют рост заболеваемости микоплазмозами «иммунным долгом» после пандемии. Изоляция во время COVID-19 резко снизила заболеваемость респираторными инфекциями.

Симптомы микоплазменной инфекции

Проявляться микоплазменная инфекция может как обычная ОРВИ:

повышение температуры;

кашель;

боль в горле;

общее недомогание.

Не всегда заболевание приводит к пневмонии или бронхиту, поэтому за антибиотиками бежать не надо. Но при осложнённом течении пневмония развивается буквально за пару дней: пациентов мучает сильный кашель, боль в груди, лихорадка.

Воспаление лёгких могут выявить при прослушивании стетоскопом. При этом заболевание в самом начале могут не подтвердить при рентгенографии из-за «запоздалых» признаков пневмонии на снимке.

Для кого микоплазменная инфекция опаснее всего

Микоплазменная очень опасна для следующих категорий:

люди со сниженным иммунитетом (имеющие ВИЧ, первичные иммунодефициты и др.);

пациенты с хроническими заболеваниями сердца;

диабетики;

дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Как защититься от микоплазменной пневмонии

Вакцинации против микоплазменной инфекции нет, но паниковать не нужно. Очень важно вовремя обратиться к врачу, особенно если после 3–4 суток болезни пациент не чувствует улучшения и динамика болезни отрицательная. Не стоит также заниматься самолечением.

Большое значение при микоплазменной пневмонии имеет правильно подобранный антибиотик. В остальном меры профилактики все те же самые, что и для других воздушно-капельных инфекций:

ношение масок в медучреждениях и в общественных местах;

изолирование больных с симптомами ОРВИ, в том числе детей;

частые проветривания в тесных помещениях;

использование увлажнителей воздуха.

Если вы уже заболели, чтобы не допустить осложнений, не стоит затягивать поход ко врачу.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых случаях микоплазменной инфекции в России. В ведомстве отметили, что речь идёт именно о единичных случаях. Сама вспышка заболевания произошла в Китае.