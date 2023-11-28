Минус один. Россиянам рассказали, как убрать второй подбородок без пластики

При небольшом втором подбородке достаточно просто чуток изменить образ жизни: добавить в него регулярные физические нагрузки (в том числе упражнения на спину) и начать сбалансированно питаться.

Ещё поможет самомассаж, сказала Перушкина «Аргументам и фактам». Он улучшает местное кровообращение и ускоряет обмен веществ. Можно обратиться за массажем к специалистам, чтобы улучшить состояние кожи, укрепить мышцы.

Если второй подбородок уже выраженный, то нужно идти к косметологу. Он уже сам подберёт оптимальную методику лечения. Врачи активно используют непрямые и прямые липолитики. Первые препараты оказывают лимфодренажный эффект, а вторые разрушают жировые клетки.

Также для удаления второго подбородка применяют ультразвуковые аппараты, которые нагревают ткани и подтягивают кожу.

Пластика поможет, когда жира во втором подбородке очень много. Пациенту делают липосакцию. Если есть избытки кожи на шее, то делают ещё и пластику шеи с удалением лишней кожи. Реабилитация обычно проходит быстро и безболезненно, уверяет врач.

Особенно пристально за своей внешностью и появлением вторых подбородков приходится следить публичным людям. Ранее телеведущая Ольга Бузова раскрыла правду о своих пластических операциях.