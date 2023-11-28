Минус один. Россиянам рассказали, как убрать второй подбородок без пластики
Из-за набора веса, сутулости и возрастных изменений у человека рано или поздно может появиться второй подбородок. Он не вредит здоровью, но выглядит не очень. Как от него избавиться? Если он только начал появляться, то можно исправить ситуацию даже без специальных процедур. Уже сформированный второй подбородок тоже можно убрать без операций, рассказала пластический хирург Василиса Перушкина.
При небольшом втором подбородке достаточно просто чуток изменить образ жизни: добавить в него регулярные физические нагрузки (в том числе упражнения на спину) и начать сбалансированно питаться.
Ещё поможет самомассаж, сказала Перушкина «Аргументам и фактам». Он улучшает местное кровообращение и ускоряет обмен веществ. Можно обратиться за массажем к специалистам, чтобы улучшить состояние кожи, укрепить мышцы.
Если второй подбородок уже выраженный, то нужно идти к косметологу. Он уже сам подберёт оптимальную методику лечения. Врачи активно используют непрямые и прямые липолитики. Первые препараты оказывают лимфодренажный эффект, а вторые разрушают жировые клетки.
Также для удаления второго подбородка применяют ультразвуковые аппараты, которые нагревают ткани и подтягивают кожу.
Пластика поможет, когда жира во втором подбородке очень много. Пациенту делают липосакцию. Если есть избытки кожи на шее, то делают ещё и пластику шеи с удалением лишней кожи. Реабилитация обычно проходит быстро и безболезненно, уверяет врач.
Особенно пристально за своей внешностью и появлением вторых подбородков приходится следить публичным людям. Ранее телеведущая Ольга Бузова раскрыла правду о своих пластических операциях.