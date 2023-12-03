Мир захватила эпидемия ожирения. Учёные объяснили, почему диета никогда не сработает
Коэффициент людей с ожирением с каждым годом растёт, хотя ЗОЖ ещё никогда не был таким популярным. Люди всех возрастов следят за питанием, выбирая сбалансированные и низкокалорийные продукты, занимаются спортом и ведут активный образ жизни, но вес только прибавляется. Учёные объяснили, в чём причина — уже давно не в бутерброде с колбасой.
Уже не одно исследование доказало, что организм человека начинает накапливать жир из-за микропластика, который окружает нас повсеместно. Он содержится в:
- полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище;
- пластиковой посуде, пищевых контейнерах, керамике, посуде с антипригарным покрытием;
- предметах быта (скатертях, занавесках, мебельной обивке, садовых шлангах, напольных и настенных покрытиях, игрушках);
- косметике и чистящих средствах;
- одежде и обуви.
Этот пластик, попадая в почву, не может разложиться и за несколько десятков лет, а, оказываясь в организме, побуждает органы накапливать жир, приводит к сбою в иммунной системе, бесплодию и раку. Такие частицы называют обесогенами, потому что они в прямом смысле способствуют ожирению. А ещё они передаются по наследству.
Как обезопасить себя от этих генов? В принципе, можно снизить их градус, отдавая предпочтение натуральным продуктам, неупакованным и нефасованным, готовя на чугунной посуде и так далее, но этот пластик окружает людей буквально везде, поэтому все усилия будут лишь каплей в море.
Если в попытках быстро избавиться от лишнего веса хочется устроить себе разгрузочный день, то лучше не нужно. Специалисты уверены, что такие кефирные или яблочные дни только выводят воду из организма, обезвоживая его, а вот жирок остаётся, где был.