Мир захватила эпидемия ожирения. Учёные объяснили, почему диета никогда не сработает

Уже не одно исследование доказало, что организм человека начинает накапливать жир из-за микропластика, который окружает нас повсеместно. Он содержится в:

полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище;

пластиковой посуде, пищевых контейнерах, керамике, посуде с антипригарным покрытием;

предметах быта (скатертях, занавесках, мебельной обивке, садовых шлангах, напольных и настенных покрытиях, игрушках);

косметике и чистящих средствах;

одежде и обуви.

Этот пластик, попадая в почву, не может разложиться и за несколько десятков лет, а, оказываясь в организме, побуждает органы накапливать жир, приводит к сбою в иммунной системе, бесплодию и раку. Такие частицы называют обесогенами, потому что они в прямом смысле способствуют ожирению. А ещё они передаются по наследству.

Как обезопасить себя от этих генов? В принципе, можно снизить их градус, отдавая предпочтение натуральным продуктам, неупакованным и нефасованным, готовя на чугунной посуде и так далее, но этот пластик окружает людей буквально везде, поэтому все усилия будут лишь каплей в море.

Если в попытках быстро избавиться от лишнего веса хочется устроить себе разгрузочный день, то лучше не нужно. Специалисты уверены, что такие кефирные или яблочные дни только выводят воду из организма, обезвоживая его, а вот жирок остаётся, где был.