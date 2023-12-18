Многозадачность и ещё 3 привычки, которые указывают на стресс. Список врача

Привычка первая — навязчивые действия. Если вы периодически ловите себя на том, что качаете или дёргаете ногой в моменты задумчивости, качаетесь из стороны в сторону, двигаете челюстью, щёлкаете суставами, это может быть признаком стресса. Этими мелкими действиями организм пытается «сбросить» лишнюю энергию.

Вторая привычка — многозадачность. Постоянно пытаетесь делать несколько дел одновременно? Возможно, вы находитесь в стрессе. Увы, чаще всего такая суетливость только увеличивает количество ошибок, что только усиливает стресс.

Третья привычка — самоповреждающее поведение, которое часто даже не считают таким. Например, под воздействием нервного напряжения человек может грызть ногти, кусать губы, отрывать заусенцы, выдавливать прыщи и т. п. Всё это — признаки аутоагрессии, рассказала Уланкина «Газете.ru».

Зачастую во время длительного стресса человек грызёт не ногти, а ручки или карандаши. Это четвёртый тревожный звоночек, который чреват проблемами с зубами и кишечными инфекциями, добавила врач.

Стресс уже давно объявили одним из главных врагов человечества. Но есть мнение, что с ним надо не бороться, а подружиться. И тогда организм будет противостоять болезням. Как это сделать, рассказал психолог.