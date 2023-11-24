Моете голову гелем для душа? Каких последствий ждать — рассказала трихолог

Мытьё волос гелем для душа или жидким мылом: последствия

Эти средства, визуально похожие на шампунь, в отличие от него, сложно смыть.

Волосы станут непослушными и начнут спутываться. Причина: оба средства образуют плёнку на поверхности волосяного стержня.

Кожа головы станет загрязнится вдвое быстрее.

Волосы приобретут жирный блеск.

Появятся сухость кожи головы, зуд и перхоть, а вследствие — расчёсы и вторичная бактериальная инфекция. Кроме геля и жидкого мыла, этим опасно и кусковое.

Выпадение волос. По словам Тихоновой, жёсткая вода в условиях города плохо сказывается на коже головы и даже без гелей и мыла провоцирует сухость кожи.

«Пересушенная повреждённая кожа будет являться не только разрушенным барьером для проникновения патогенной микрофлоры, но и создаст негативное окружение для такого крошечного, но немаловажного органа, как волосяной фолликул. При длительном губительном уходе он может уйти в фазу покоя, что будет причиной преждевременного выпадения волос», — предупредила врач.

Некоторые люди считают, что и мытьё шампунем может навредить коже головы и волосам — якобы если делать это часто, то они быстрее становятся жирными. Но на деле же причина этому — неправильно подобранный шампунь. Не все знают, что выбирать его нужно по типу кожи, а не волос.