Могут ли витамины спровоцировать рак? Онколог расставил точки на i

Как подчеркнул онколог Вадим Покровский, ни один из витаминов напрямую не влияет на развитие онкозаболеваний. Тем более, если употреблять их в меру необходимого.

Тем не менее элементы так или иначе влияют на все процессы в организме. Так, витамин С — природный антиоксидант, препятствующий развитию ангиогенеза (появление новых кровеносных сосудов). Последний — важная часть образования опухолей, но он также нужен всему организму, а значит, странно считать витамин С каким-то специфическим средством против рака.

У витаминов А (ретиноевая кислота), В9 (фолиевая кислота), В12 (кобаламин) и D ситуация прямо противоположная. Все эти элементы также важны для организма, но могут очень косвенно способствовать развитию онкозаболеваний.

Например, ретиноевая кислота, говорит Покровский, может стимулировать экспрессию некоторых генов, способствуя образованию клеток рака. Кобаламин же, как считается, может влиять на развитие онкоболезней, если его объём в организме превышает некий уровень.

Чтобы нивелировать все эти негативные эффекты, достаточно просто не перебарщивать с витаминами. Откажитесь от добавок в тех случаях, если они вам не прописаны врачом.

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