Мой дом — моя аллергия. Вот как уменьшить количество аллергенов в квартире

На самом деле «осенних» аллергенов довольно много — от разных видов бытовых раздражителей (вроде пыли) до БАДов (эти добавки чаще принимают в сезон простуд).

Чтобы снять проявления аллергии, нужно не только пить антигистаминные препараты, но и устранить сам аллерген. Серебрянская назвала несколько шагов для уменьшения количества домашних аллергенов:

поставить в квартире увлажнители воздуха;

часто делать влажную уборку;

пользоваться пылесосами с фильтром HEPA (англ. High Efficiency Particulate Arrestance — «высокоэффективное улавливание твёрдых частиц») для очистки воздуха и водяными фильтрами — они лучше удаляют пыль;

чаще меняйте подушки, лучше, если они будут не с перьевым, а с гипоаллергенным наполнителем;

стирайте постельное бельё при высоких температурах и не забывайте гладить, чтобы не завелись пылевые клещи;

боритесь с плесенью в ванной и туалете;

регулярно чистите вытяжки и кондиционеры.

В любом случае, если вы знаете о своей склонности к аллергии, даже осенью лучше держать под рукой антигистаминные средства на случай неожиданной аллергической реакции, привела совет врача «Российская газета».

Аллергикам, что и говорить, приходится несладко. Но если ты простужаешься, выйдя на мороз без шапки, ты хотя бы знаешь, кто в этом виноват. А кого винить, если начинаешь чихать, оказавшись рядом с пыльным ковром? Врачи говорят, что дело может быть в наследственности, однако не всё так просто.