Молочка полезная, да не всем. При каких видах рака лактоза сделает только хуже

Как объяснил врач, некоторые продукты, в данном случае молочные, могут способствовать развитию определённых видов рака. Внимание, не возникновению онкологии у тех, у кого её не было, а именно ухудшению состояния тех пациентов, у кого уже рак был.

Например, молочку нельзя при раке:

яичников;

матки;

груди;

предстательной железы.

При раке груди ещё приходится убирать фитоэстрогены, то есть бобовые и соевые, потому что они могут мешать действию препаратов. Сыр, кстати, меньше всего влияет на лечение, поэтому если ну очень хочется, то можно иногда себя баловать. Ключевое тут — иногда.

Если кто-то из мужчин при чтении списка выше вздохнул спокойнее, увидев лишь один «мужской» рак — простаты, то у нас плохие новости — у мужчин тоже бывает онкология груди. Встречается она, конечно, пореже, чем у женщин, но всё-таки бывает, вот только мужчины обычно даже и не думают проверять грудь у врача (и зря).