Здоровье
05:00, 05 ноября 2023
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Молочка полезная, да не всем. При каких видах рака лактоза сделает только хуже

Обычно считается, что для здоровья стоит пить кефир и молоко, мол, они пищеварительной системе помогают, а значит, и иммунитет восстанавливают, что ну очень актуально для онкобольных, особенно в период реабилитации. Однако оказалось, что молочные продукты при некоторых видах раках только вредят. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Молочка полезная, да не всем. При каких видах рака лактоза сделает только хуже
© The Humble Co. / Unsplash

Как объяснил врач, некоторые продукты, в данном случае молочные, могут способствовать развитию определённых видов рака. Внимание, не возникновению онкологии у тех, у кого её не было, а именно ухудшению состояния тех пациентов, у кого уже рак был.

Например, молочку нельзя при раке:

  • яичников;
  • матки;
  • груди;
  • предстательной железы.

При раке груди ещё приходится убирать фитоэстрогены, то есть бобовые и соевые, потому что они могут мешать действию препаратов. Сыр, кстати, меньше всего влияет на лечение, поэтому если ну очень хочется, то можно иногда себя баловать. Ключевое тут — иногда.

Если кто-то из мужчин при чтении списка выше вздохнул спокойнее, увидев лишь один «мужской» рак — простаты, то у нас плохие новости — у мужчин тоже бывает онкология груди. Встречается она, конечно, пореже, чем у женщин, но всё-таки бывает, вот только мужчины обычно даже и не думают проверять грудь у врача (и зря).

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