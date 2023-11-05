Молочка полезная, да не всем. При каких видах рака лактоза сделает только хуже
Обычно считается, что для здоровья стоит пить кефир и молоко, мол, они пищеварительной системе помогают, а значит, и иммунитет восстанавливают, что ну очень актуально для онкобольных, особенно в период реабилитации. Однако оказалось, что молочные продукты при некоторых видах раках только вредят. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Как объяснил врач, некоторые продукты, в данном случае молочные, могут способствовать развитию определённых видов рака. Внимание, не возникновению онкологии у тех, у кого её не было, а именно ухудшению состояния тех пациентов, у кого уже рак был.
Например, молочку нельзя при раке:
- яичников;
- матки;
- груди;
- предстательной железы.
При раке груди ещё приходится убирать фитоэстрогены, то есть бобовые и соевые, потому что они могут мешать действию препаратов. Сыр, кстати, меньше всего влияет на лечение, поэтому если ну очень хочется, то можно иногда себя баловать. Ключевое тут — иногда.
Если кто-то из мужчин при чтении списка выше вздохнул спокойнее, увидев лишь один «мужской» рак — простаты, то у нас плохие новости — у мужчин тоже бывает онкология груди. Встречается она, конечно, пореже, чем у женщин, но всё-таки бывает, вот только мужчины обычно даже и не думают проверять грудь у врача (и зря).