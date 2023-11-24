Москвичам рассказали об опасности рекордно низкого атмосферного давления

«При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни "Евразия" (308,9 м) комплекса небоскрёбов "Москвы-Сити"», — написал Тишковец в «Телеграме».

По его словам, из-за сокращения концентрации кислорода в атмосфере, его становится меньше также в сосудах и тканях. Особенно это опасно для гипотоников, у которых и без того пониженное артериальное давление может снизиться ещё сильнее.

«Может ухудшиться состояние здоровья: снижение сосудистого тонуса и обострение симптомов, характерных для гипотензии (включая мушек перед глазами, тошноту, сонливость и головокружение). При сильном кислородном голодании человек может потерять сознание», — добавил специалист.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала в период низкого атмосферного давления пить больше воды, хорошо высыпаться, избегать стресса и есть как можно меньше солёной пищи.