Может ли сахар спровоцировать рак? Рассудил доктор Мясников
Всемирная организация здравоохранения считает, что нужно запретить сахарозаменители из-за их вредности. Например, некоторые из них могут содержать канцерогены. Однако и сам сахар не то чтобы очень безобидный углевод. Может ли он спровоцировать рак, в своей программе «О самом главном» рассказал врач-кардиолог, врач общей практики к.м.н. Александр Мясников.
Среди всех причин развития рака на первом месте находится курение — на эту вредную привычку приходится 40% риска, отметил теледоктор. Но питание тоже играет роль — на него приходится 20%.
«Когда мы говорим про питание, то опять возвращаемся к этому — не ешьте все белое, быстрые углеводы, трансжиры, неправильные жиры и т. д.», — отметил Мясников.
По его словам, все эти продукты приводят к нечувствительности к инсулину. Его уровень начинает расти, а вместе с ним растут и ткани — не только здоровые, но и больные, отметил врач.
Сладкое опасно ещё и потому, что вызывает привыкание, добавил он.
Производители действительно заменяют сахар в своих продуктах подсластителями. И это не просто неполезная химия — она ещё и навредить может неслабо. Вот чем опасны сахарозаменители и где они попадаются.