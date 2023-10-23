Может ли сахар спровоцировать рак? Рассудил доктор Мясников

Среди всех причин развития рака на первом месте находится курение — на эту вредную привычку приходится 40% риска, отметил теледоктор. Но питание тоже играет роль — на него приходится 20%.

«Когда мы говорим про питание, то опять возвращаемся к этому — не ешьте все белое, быстрые углеводы, трансжиры, неправильные жиры и т. д.», — отметил Мясников.

По его словам, все эти продукты приводят к нечувствительности к инсулину. Его уровень начинает расти, а вместе с ним растут и ткани — не только здоровые, но и больные, отметил врач.

Сладкое опасно ещё и потому, что вызывает привыкание, добавил он.

Производители действительно заменяют сахар в своих продуктах подсластителями. И это не просто неполезная химия — она ещё и навредить может неслабо. Вот чем опасны сахарозаменители и где они попадаются.