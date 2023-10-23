Здоровье
18:20, 23 октября 2023
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Может ли сахар спровоцировать рак? Рассудил доктор Мясников

Всемирная организация здравоохранения считает, что нужно запретить сахарозаменители из-за их вредности. Например, некоторые из них могут содержать канцерогены. Однако и сам сахар не то чтобы очень безобидный углевод. Может ли он спровоцировать рак, в своей программе «О самом главном» рассказал врач-кардиолог, врач общей практики к.м.н. Александр Мясников.

Может ли сахар спровоцировать рак? Рассудил доктор Мясников
© Freepik/Racool_studio

Среди всех причин развития рака на первом месте находится курение — на эту вредную привычку приходится 40% риска, отметил теледоктор. Но питание тоже играет роль — на него приходится 20%.

«Когда мы говорим про питание, то опять возвращаемся к этому — не ешьте все белое, быстрые углеводы, трансжиры, неправильные жиры и т. д.», — отметил Мясников.

По его словам, все эти продукты приводят к нечувствительности к инсулину. Его уровень начинает расти, а вместе с ним растут и ткани — не только здоровые, но и больные, отметил врач.

Сладкое опасно ещё и потому, что вызывает привыкание, добавил он.

Производители действительно заменяют сахар в своих продуктах подсластителями. И это не просто неполезная химия — она ещё и навредить может неслабо. Вот чем опасны сахарозаменители и где они попадаются.

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