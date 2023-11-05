Можно детям и пожилым. Фитнес-тренер объяснила пользу занятий со штангой

Что хорошего дают занятия со штангой:

повышают индивидуальные силовые показатели,

укрепляют суставы,

улучшают психоэмоциональное состояние,

у мужчин повышают уровень гормона тестостерона.

Безопаснее всего заниматься со штангой после подросткового возраста, когда заканчивает формироваться скелетно-мышечный каркас, отметила тренер. Впрочем, детям такие занятия не запрещены, но только под присмотром грамотного инструктора.

Полезны такие тренировки и для пожилых. Они делают выполнение повседневных задач более лёгким, а за счёт повышения силы, равновесия и ловкости снижают вероятность неудачного падения и повреждения костей и суставов.

Важно сначала приучить организм к силовым нагрузкам и поработать с координацией, а уже потом переходить непосредственно к занятиям со штангой или гантелями, сказала тренер изданию «Спорт-Экспресс».

Любители зависнуть в тренажёрном зале постоянно ищут возможности для самосовершенствования. И находят их порой в самых неожиданных местах. С недавних пор популярность стали набирать когда-то уже известные метаболические тренировки. Чем они так приглянулись современным зожникам — читайте тут.