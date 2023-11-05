Можно детям и пожилым. Фитнес-тренер объяснила пользу занятий со штангой
Силовые упражнения с отягощениями — штангой, гантелями и т.п. — полезны не только для создания рельефных мышц, но и для здоровья в целом. И кстати, вопреки расхожему мнению «тягать железо» могут даже дети и пожилые люди (конечно, со своими ограничениями). Фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала о пользе занятий со штангой.
Что хорошего дают занятия со штангой:
- повышают индивидуальные силовые показатели,
- укрепляют суставы,
- улучшают психоэмоциональное состояние,
- у мужчин повышают уровень гормона тестостерона.
Безопаснее всего заниматься со штангой после подросткового возраста, когда заканчивает формироваться скелетно-мышечный каркас, отметила тренер. Впрочем, детям такие занятия не запрещены, но только под присмотром грамотного инструктора.
Полезны такие тренировки и для пожилых. Они делают выполнение повседневных задач более лёгким, а за счёт повышения силы, равновесия и ловкости снижают вероятность неудачного падения и повреждения костей и суставов.
Важно сначала приучить организм к силовым нагрузкам и поработать с координацией, а уже потом переходить непосредственно к занятиям со штангой или гантелями, сказала тренер изданию «Спорт-Экспресс».
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