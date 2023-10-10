Можно ли быть здоровым, несмотря на лишний вес? Грустный ответ учёных

Что такое метаболически здоровое ожирение (МЗО)?

Это такой тип ожирения, когда, несмотря на лишний вес, у людей не наблюдается проблем с давлением, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, а уровень сахара и липидов в крови нормальный. МЗО диагностируют всего у 15–20% полных людей, при этом у женщин оно встречается чаще, чем у мужчин, — 7–28% против 2–19%.

Профессор Блюхер выяснил, что на развитие МЗО влияет не количество жировой ткани, а её характер и поведение. Например, у людей с нормальными адипоцитами (накапливающими жир клетками) меньше риск возникновения осложнений, нежели у людей с воспалённой жировой тканью и увеличенными адипоцитами.

Если жир копится равномерно по телу, то есть шанс избежать осложнений, а вот если он собирается на внутренних органах и в них, то здесь риск получить диабет или гипертонию высок.

Бывают ли люди с МЗО здоровыми

Если полные люди с МЗО сейчас не жалуются на самочувствие, это не значит, что так будет всегда. По словам профессора, у пухликов без каких-либо заболеваний риск возникновения ишемической болезни сердца всё ещё на 50% выше, чем у худых людей без заболеваний. Таким же образом в будущем может развиться и диабет с гипертонией. Поэтому ожирение нельзя игнорировать и его следует лечить в любом случае, есть проблемы со здоровьем или нет.