Можно ли есть сырые яйца? Да, но только один раз

Специалистка объяснила, что само по себе сырое яйцо гипотетически есть можно — оно не токсичное. Вот только пользы в нём нет совершенно. Чтобы яйцо максимально усвоилось, белок должен быть сварен или пожарен — словом, термически обработан на 100%, а желток нужен полувареный. Хорошим вариантом будет яйцо, сваренное в мешочек.

Но есть нюанс — все яйца стоит отваривать и жарить до конца, чтобы не оставалось сырых мест. Все потому, что из-за сырого яйца можно заработать сальмонеллёз, который тяжело лечится, а потом ещё после него приходится долго восстанавливаться.

У перепёлки температура тела выше, поэтому риск заражения ниже, но всё равно нельзя ничего гарантировать, а про куриные яйца и говорить нечего. Важно знать, как яйца хранились, потому что со временем скорлупа становится пористой и через неё могут проникать различные бактерии.

А если внезапно пропал аппетит, появилась слабость и температура от 37–37,5 до 39–40 градусов, холодный пот, тошнота и рвота, диарея, боли схваткообразного характера и упало давление — есть хорошая вероятность, что это сальмонеллёз.