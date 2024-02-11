Можно ли нагревать мёд? Врач развеяла популярный миф

Правда ли, что мёд нельзя нагревать? Нет. Это мнение учёных. К тому же этот сладкий продукт просто не получится не нагревать.

Во-первых, это делают специально — при пастеризации. Сначала доводят температуру до 70−80 градусов, а потом охлаждают. Этот процесс важен, он позволяет уничтожить различные бактерии, грибки и споры и положительно влияет сразу с четырёх сторон:

мёд становится безопаснее;

увеличивается его срок хранения;

снижается вероятность того, что мёд сахарится;

получается более красивый товарный вид.

Во-вторых, мёд и тепло встречаются каждый раз, когда человек кладёт его в горячие чай, молоко и добавляет в выпечку.

Врач объяснила, что нагревание мёда влияет на его пищевую ценность — уменьшается количество витаминов и фитонцидов, но с учётом рекомендуемых объёмов потребления добавленного сахара в день, по её словам, «потерей» этих веществ можно пренебречь. Плюс могут измениться цвет, вкус и консистенция мёда. Но главное одно — греть мёд не опасно.

Важно обратить внимание на другое — добавление сахара, в том числе и мёда, в напитки повышает риски развития ожирения. Об этом напомнила врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.