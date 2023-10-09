Можно ли навсегда избавиться от герпеса? Мнение врача

Вирус герпеса, как правило, передаётся контактным способом и через микротравмы попадает в кожу. Обычно в том месте, через которое вирус проник в организм, и появляется воспаление.

С вирусом герпеса не рождается никто. Однако в течение жизни им заражается 98% людей — если не в детстве, то к 40–50 годам точно, отметила инфекционист.

Проявится ли он как-то, зависит от иммунитета. Если он у вас сильный, высыпания герпеса вам не грозят. Людей с ослабленным иммунитетом, в том числе тех, чей иммунитет подавлен из-за медикаментозной терапии, герпес может атаковать чаще, предупредила врач.

Увы, полностью вылечить герпес нельзя, сказала Мескина в беседе с «Вечерней Москвой». Когда герпес проявляется на коже, его лечат специальным противовирусным препаратом. Особенно важно делать это тем, у кого он вылезает частенько. Лекарствами можно вполне успешно купировать проявления герпеса, заключила врач.

При диагнозе «лишай» у многих возникает паника: эта болячка известна всем как что-то заразное, что можно подхватить, если погладить уличную кошку. На деле не всё так страшно: большинство видов лишая незаразны. Какой лишай действительно заразен, читайте тут.