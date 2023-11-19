Можно ли умываться хозяйственным мылом? Да, если хотите быстрее постареть

По словам Тен, хозяйственное мыло состоит из жиров животного происхождения, а значит, идеально подходит для стирки белья. Но вот для кожи оно никак не годится. Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи — 5,5, а мыла — 9–11. То есть оно сильно обезвоживает кожу, ведёт к сухости, стянутости, высыпаниям и раннему старению.

Интересно, что когда человек только начинает умываться хозяйственным мылом, ему может показаться, что кожа становится лучше и высыпания проходят, но это эффект от высокой концентрации щёлочи. Мыло оказывает дезинфицирующее действие и поэтому кажется, что прыщей стало меньше. Но на деле защитный барьер кожи снижается, она обезвоживается, и воспаления возвращаются в многократном объёме.

Для волос это мыльце тоже не годится, так как также пересушивает их. Кстати, мыть голову даже обычным мылом — плохая затея. Почему — рассказали в этом материале.