Здоровье
07:30, 22 сентября 2023
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Можно ли верить медицинским показателям от умных часов? Ответ врача

Мерить шаги, считать пульс, узнавать давление и даже просчитывать кислород в крови — современные часы и фитнес-браслеты этому уже научились. Однако так ли они точны и действительно ли не уступают профессиональным приборам? Руководитель отделения персонализированной медицины Поликлиника.ру, кардиолог Антон Вахляев рассказал изданию «Секрет фирмы», можно ли ориентироваться на данные умных часов как на медицинские показатели.

Можно ли верить медицинским показателям от умных часов? Ответ врача

© Stable Diffusion

«На мой профессиональный взгляд, гаджеты из области селфитрекинга являются абсолютно коммерческим продуктом. Они основаны на реальных физических явлениях и физиологических процессах, но те данные, которые эти приборы выдают, крайне редко можно считать информацией, а их точность никем не стандартизована», — отметил эксперт.

По словам врача, самыми полезными сервисами для здоровья могут быть мобильные приложения в виде тех же дневников самоконтроля.

Что же до способности гаджетов измерять показатели здоровья. то даже самые умные часы обычно не могут правильно померить давление, как это делает тонометр. Ведь у них нет манжеты, которая фиксирует удары, указал Вахляев.

Так что если вы хотите измерять давление, то лучше приобретайте специальные приборы для самоконтроля. Они будут более объективными. А если вы осознаёте, что умные часы бесполезны, но ритуал с измерением помогает вашей самодисциплине по достижению здорового образа жизни, то можно смело ими пользоваться, отметил специалист. Но без фанатизма.

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