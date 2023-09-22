Можно ли верить медицинским показателям от умных часов? Ответ врача

«На мой профессиональный взгляд, гаджеты из области селфитрекинга являются абсолютно коммерческим продуктом. Они основаны на реальных физических явлениях и физиологических процессах, но те данные, которые эти приборы выдают, крайне редко можно считать информацией, а их точность никем не стандартизована», — отметил эксперт.

По словам врача, самыми полезными сервисами для здоровья могут быть мобильные приложения в виде тех же дневников самоконтроля.

Что же до способности гаджетов измерять показатели здоровья. то даже самые умные часы обычно не могут правильно померить давление, как это делает тонометр. Ведь у них нет манжеты, которая фиксирует удары, указал Вахляев.

Так что если вы хотите измерять давление, то лучше приобретайте специальные приборы для самоконтроля. Они будут более объективными. А если вы осознаёте, что умные часы бесполезны, но ритуал с измерением помогает вашей самодисциплине по достижению здорового образа жизни, то можно смело ими пользоваться, отметил специалист. Но без фанатизма.