Массаж или операция? Врач рассказал, как лечат плоскостопие

Эксперт напомнил, что стопа должна заниматься амортизацией. Для этого связки и сухожилия формируют два естественных изгиба — продольный и поперечный своды. Если какой-то из них исчезает, то говорят о плоскостопии. Фактически это означает, что нагрузка на кости и суставы начинает распределяться неравномерно.

Появиться патология может по разным причинам и, например, спортивная обувь тут не причём. Обычно плоскостопие возникает из-за генетической предрасположенности, травм, сильных физических нагрузкой и долгого ношения каблуков. Ещё проблема может развиться при беременности или ожирении из-за роста нагрузки на ноги.

У детей до семи лет плоскостопие — норма, так как нога ещё только формируется и связки не могут набрать нужный тонус сразу. Если в детском возрасте уже заметны серьёзные нарушения или проблема так и не уходит, то понадобятся массаж, супинаторы, специальная обувь или стельки, отметил эксперт.

А вот во взрослом возрасте, если плоскостопие не беспокоит, лечить его не обязательно. Операция назначается только в очень сложных случаях, в остальных — врач подбирает средства, которые помогут снизить боль в стопах и суставах. При этом вернуть стопе правильную форму не получится — придётся спасаться массажами, специальной физкультурой и удобной обувью.

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