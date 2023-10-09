Можно ли заразиться сибирской язвой через мясо? Ответ врача

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, возможность подцепить сибирскую язву через кусок мяса минимальная. Заражение гастроинтеральным путём — вообще единичные случаи, отметил он. Эксперт также добавил, что в зоне риска в основном люди, которые занимаются выделкой шкур и работой с мехами.

Мясников посоветовал жителям регионов, где опасная эпидобстановка, не покупать мясо на рынке и тщательно подходить к выбору. В то же время он напомнил, что сибирская язва в России встречается очень редко.

О том, где в стране за последние месяцы обнаружили очаги сибирской язвы и каковы симптомы этого заболевания, «Секрет» рассказал в этом материале.