Здоровье
Опубликовано 03 февраля 2024, 18:40
2 мин.

Мучает ком в горле? Это может быть грыжа пищевода

Грыжа пищевода — одно из заболеваний, которое несложно перепутать с другими. Поэтому нередко получается так, что ищут одно, а находят как раз её. Но для этого нужно обследоваться — симптомы недуга слишком разнообразны, чтобы только по ним можно было понять, в чём дело. Подробнее RuNews24.ru рассказала врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО Милана Халиль.
Мучает ком в горле? Это может быть грыжа пищевода
© Freepik/gpointstudio

Полное название заболевания — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При нём внутренние органы, которые должны быть ниже диафрагмы — в брюшной полости, смещаются в грудную полость. Произойти такое может с частью пищевода, расположенной под диафрагмой, частью желудка, примыкающей к пищеводу, с дном желудка, а иногда даже с петлями кишечника.

Такой тип грыжи очень редко бывает врождённым. Чаще он развивается у людей старше 50 лет. Дело в том, что ткани меняются из-за возраста, в результате ослабевают связки и мышцы, которые должны удерживать пищевод в правильном положении.

Симптомы грыжи пищевода

Ситуация двоякая: вообще у этого заболевания целый ассортимент признаков. Но они могут и не проявиться , особенно на ранних стадиях, когда грыжа ещё совсем небольшая.

Первая группа проявлений связана с тем, что грыжа пищевода практически всегда сочетается с другим заболеванием — гастроэзофагеальным рефлюксом. При нём кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод. Последствие — воспаление его слизистой. У человека появляются:

  • изжога ночью или после еды в положении лежа;
  • отрыжка кислым или горьким воздухом;
  • срыгивание в положении лёжа;
  • ощущение кома в горле;
  • сильная боль в верхних отделах живота и за грудиной — может распространяться в спину или между лопатками;
  • тошнота.

Кроме этого, при грыже пищевода бывает анемический синдром. Ему характерно снижение уровня гемоглобина и эритроцитов — это покажет анализ. На состояние недуг влияет так:

  • бледность кожи;
  • повышенная утомляемость;
  • тахикардия;
  • головокружение.

Также при грыже пищевода могут быть:

  • осиплость голоса;
  • ощущение нарушения ритма сердца;
  • одышка;
  • ухудшение состояния зубов.

С чем можно спутать грыжу пищевода

По своим проявлениям грыжа пищевода схожа с другими заболеваниями. Вот лишь несколько вариантов:

  • приступ стенокардии;
  • язвенная болезнь желудка;
  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
  • холецистит;
  • панкреатит.

Именно поэтому часто получается так, что у человека подозревают одну болезнь, но по исследованиям оказывается, что дело в грыже.

Как узнать, что у вас именно грыжа пищевода

Заболевание диагностируют с помощью:

  • рентгена желудка с контрастом. Так можно обнаружить не только грыжу, но и оценить её размер, а также понять, например, есть ли заброс желудочного содержимого в пищевод.

  • эзофагогастроскопии. Это исследование позволяет осмотреть слизистые пищевода и желудка и узнать в том числе, есть ли воспаление, сужения, грыжа.

Гастроскопию проводят в том числе и для диагностики рака желудка. Какие ещё исследования нужно проходить, чтобы вовремя поймать онкологические заболевания, можно прочитать здесь.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.