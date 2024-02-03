Мучает ком в горле? Это может быть грыжа пищевода

Полное название заболевания — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При нём внутренние органы, которые должны быть ниже диафрагмы — в брюшной полости, смещаются в грудную полость. Произойти такое может с частью пищевода, расположенной под диафрагмой, частью желудка, примыкающей к пищеводу, с дном желудка, а иногда даже с петлями кишечника.

Такой тип грыжи очень редко бывает врождённым. Чаще он развивается у людей старше 50 лет. Дело в том, что ткани меняются из-за возраста, в результате ослабевают связки и мышцы, которые должны удерживать пищевод в правильном положении.

Симптомы грыжи пищевода

Ситуация двоякая: вообще у этого заболевания целый ассортимент признаков. Но они могут и не проявиться , особенно на ранних стадиях, когда грыжа ещё совсем небольшая.

Первая группа проявлений связана с тем, что грыжа пищевода практически всегда сочетается с другим заболеванием — гастроэзофагеальным рефлюксом. При нём кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод. Последствие — воспаление его слизистой. У человека появляются:

изжога ночью или после еды в положении лежа;

отрыжка кислым или горьким воздухом;

срыгивание в положении лёжа;

ощущение кома в горле;

сильная боль в верхних отделах живота и за грудиной — может распространяться в спину или между лопатками;

тошнота.

Кроме этого, при грыже пищевода бывает анемический синдром. Ему характерно снижение уровня гемоглобина и эритроцитов — это покажет анализ. На состояние недуг влияет так:

бледность кожи;

повышенная утомляемость;

тахикардия;

головокружение.

Также при грыже пищевода могут быть:

осиплость голоса;

ощущение нарушения ритма сердца;

одышка;

ухудшение состояния зубов.

С чем можно спутать грыжу пищевода

По своим проявлениям грыжа пищевода схожа с другими заболеваниями. Вот лишь несколько вариантов:

приступ стенокардии;

язвенная болезнь желудка;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

холецистит;

панкреатит.

Именно поэтому часто получается так, что у человека подозревают одну болезнь, но по исследованиям оказывается, что дело в грыже.

Как узнать, что у вас именно грыжа пищевода

Заболевание диагностируют с помощью:

рентгена желудка с контрастом. Так можно обнаружить не только грыжу, но и оценить её размер, а также понять, например, есть ли заброс желудочного содержимого в пищевод.

эзофагогастроскопии. Это исследование позволяет осмотреть слизистые пищевода и желудка и узнать в том числе, есть ли воспаление, сужения, грыжа.

Гастроскопию проводят в том числе и для диагностики рака желудка. Какие ещё исследования нужно проходить, чтобы вовремя поймать онкологические заболевания, можно прочитать здесь.