Мучает ком в горле? Это может быть грыжа пищевода
Полное название заболевания — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При нём внутренние органы, которые должны быть ниже диафрагмы — в брюшной полости, смещаются в грудную полость. Произойти такое может с частью пищевода, расположенной под диафрагмой, частью желудка, примыкающей к пищеводу, с дном желудка, а иногда даже с петлями кишечника.
Такой тип грыжи очень редко бывает врождённым. Чаще он развивается у людей старше 50 лет. Дело в том, что ткани меняются из-за возраста, в результате ослабевают связки и мышцы, которые должны удерживать пищевод в правильном положении.
Симптомы грыжи пищевода
Ситуация двоякая: вообще у этого заболевания целый ассортимент признаков. Но они могут и не проявиться , особенно на ранних стадиях, когда грыжа ещё совсем небольшая.
Первая группа проявлений связана с тем, что грыжа пищевода практически всегда сочетается с другим заболеванием — гастроэзофагеальным рефлюксом. При нём кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод. Последствие — воспаление его слизистой. У человека появляются:
- изжога ночью или после еды в положении лежа;
- отрыжка кислым или горьким воздухом;
- срыгивание в положении лёжа;
- ощущение кома в горле;
- сильная боль в верхних отделах живота и за грудиной — может распространяться в спину или между лопатками;
- тошнота.
Кроме этого, при грыже пищевода бывает анемический синдром. Ему характерно снижение уровня гемоглобина и эритроцитов — это покажет анализ. На состояние недуг влияет так:
- бледность кожи;
- повышенная утомляемость;
- тахикардия;
- головокружение.
Также при грыже пищевода могут быть:
- осиплость голоса;
- ощущение нарушения ритма сердца;
- одышка;
- ухудшение состояния зубов.
С чем можно спутать грыжу пищевода
По своим проявлениям грыжа пищевода схожа с другими заболеваниями. Вот лишь несколько вариантов:
- приступ стенокардии;
- язвенная болезнь желудка;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
- холецистит;
- панкреатит.
Именно поэтому часто получается так, что у человека подозревают одну болезнь, но по исследованиям оказывается, что дело в грыже.
Как узнать, что у вас именно грыжа пищевода
Заболевание диагностируют с помощью:
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рентгена желудка с контрастом. Так можно обнаружить не только грыжу, но и оценить её размер, а также понять, например, есть ли заброс желудочного содержимого в пищевод.
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эзофагогастроскопии. Это исследование позволяет осмотреть слизистые пищевода и желудка и узнать в том числе, есть ли воспаление, сужения, грыжа.
Гастроскопию проводят в том числе и для диагностики рака желудка. Какие ещё исследования нужно проходить, чтобы вовремя поймать онкологические заболевания, можно прочитать здесь.