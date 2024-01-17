Мучаетесь от головной боли зимой? Вот что надо сделать

Самый очевидный совет, если у вас на холоде разболелась голова, — убрать провоцирующий фактор. То есть уйти с мороза в тепло. В тёплом помещении можно дополнительно выпить горячий напиток.

Если после таких нехитрых манипуляций боль не утихла, стоит выпить обезболивающее или противовоспалительное средство. Терапию нужно будет скорректировать, если холодовая боль у вас перемежается с мигренью — в этом случае надо показаться врачу, сказал Мацокин.

Один из вариантов самопомощи — попробовать снизить чувствительность температурных рецепторов, если спать в холодной комнате, умываться прохладной водой и закаляться. Правда, этот способ поддерживают не все врачи, отметил невролог в разговоре с «Аргументами и фактами».

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