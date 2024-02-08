Мучаетесь от «песка» в глазах? На это есть 5 причин

Причины «песка» в глазах

Когда мы чувствуем, будто в глаза насыпали песка, это значит, что слизистая оболочка глаза воспалена. Самые распространённые причины этого:

1. Синдром сухого глаза. Он может возникнуть на фоне самых разных проблем. Например, при воспалительном поражении слёзных желёз, нарушении моргания из-за постоянной зрительной работы на близком расстоянии (за компьютером, в телефоне, при чтении и т. д.), неправильном ношении контактных линз.

2. Патологии переднего отрезка глаза бактериального, вирусного или аллергического характера — конъюнктивит, блефарит, кератит. Помимо «песка» в глазах, будет ощущаться резь, жжение, зуд, слезотечение, светобоязнь, а сами глаза могут покраснеть.

3. Лагофтальм — неполное закрытие век. Он может возникать при парезе или параличе мышц, которые не дают сомкнуть веки, или после операций на глазах — блефаропластики или хирургии птоза век. 4. Приём медикаментов. Сухость глаза могут спровоцировать некоторые капли для глаз со стабилизирующими консервантами и ряд пероральных средств (например, противозачаточных и антигистаминных).

5. Травмирование глазного яблока или попадание инородного тела. Однако в этом случае ощущение песка в глазах будет вторичной жалобой. Чаще пациенты всё-таки жалуются на резкую боль или резь в глазу, слезотечение и светобоязнь, сказала Миргородская «Газете.ru».

Одной из мер профилактики проблем с глазами иногда называют перфорационные очки. Это очки, в которых вместо прозрачных линз — пластины из непрозрачного чёрного пластика со множеством круглых отверстий. Неужели они и правда работают? Вот что рассказала по этому поводу офтальмолог.