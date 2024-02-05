Опубликовано 05 февраля 2024, 13:20
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Мучаетесь от зубной боли зимой? Этому есть объяснение
Опытные стоматологи знают: зимой у пациентов часто обостряется зубная боль. Причём чаще всего в холодное время года обостряется хроническая форма периодонтита. Боль в этом случае может быть разной — от чувствительности при надкусывании до тяжёлых форм гнойной инфекции. Почему зубы начинают болеть именно зимой, объяснила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Юлия Новикова.
Главная причина обострения зубной боли зимой — низкие температуры и простуды. Из-за этого снижается иммунитет, появляются благоприятные условия для развития микроорганизмов и хронические процессы перетекают в острую стадию, рассказала Новикова.
Выход есть: своевременно навещать стоматолога и делать рентгеновские снимки, чтобы заметить патологию как можно раньше, посоветовала зубной врач в беседе с «Газетой.ru».
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