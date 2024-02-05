Мучаетесь от зубной боли зимой? Этому есть объяснение

Главная причина обострения зубной боли зимой — низкие температуры и простуды. Из-за этого снижается иммунитет, появляются благоприятные условия для развития микроорганизмов и хронические процессы перетекают в острую стадию, рассказала Новикова.

Выход есть: своевременно навещать стоматолога и делать рентгеновские снимки, чтобы заметить патологию как можно раньше, посоветовала зубной врач в беседе с «Газетой.ru».

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