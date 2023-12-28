03:00, 28 декабря 2023
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Мучают болезненные месячные? Обязательно включите в рацион эти продукты
Боли во время месячных у женщин — распространённое явление. Причём неприятные ощущения могут длиться несколько дней и серьёзно сказываться на состоянии женщины, вплоть до потери работоспособности. Решения этой проблемы пока нет, поэтому тем, кто страдает от болезненных менструаций, приходится запасаться обезболивающими. Теперь учёные выяснили, что облегчить боль может смена рациона.
Вот какие продукты могут положительно повлиять на состояние женщины в критические дни:
- богатые омега-3: грецкие орехи, лосось, сельдь, скумбрия, рыбий жир, печень трески и некоторые масла. Они влияют на работу сигнальных путей, которые связаны с болевыми ощущениями;
- с витамином D: рыба, говяжья печень, яичный желток, сыр. Солнечный витамин помогает снизить факторы, провоцирующие воспаление в матке;
- с высоким содержанием витамина Е: семена подсолнечника, орехи (особенно миндаль, фундук), шпинат, брокколи, киви, манго. Исследование показало, что, если начать есть эти продукты за пару дней до начала месячных, болезненные ощущения будут менее выраженными и не такими долгими, написало издание MedicalXpress.
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