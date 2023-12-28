Мучают болезненные месячные? Обязательно включите в рацион эти продукты

Боли во время месячных у женщин — распространённое явление. Причём неприятные ощущения могут длиться несколько дней и серьёзно сказываться на состоянии женщины, вплоть до потери работоспособности. Решения этой проблемы пока нет, поэтому тем, кто страдает от болезненных менструаций, приходится запасаться обезболивающими. Теперь учёные выяснили, что облегчить боль может смена рациона.