Мужчина порвал горло во время чихания. Плюс одна фобия

Известно, что у мужчины был аллергический ринит. Но вас, наверное, больше интересует, как же ему удалось так чихнуть? Шотландец зажал нос и закрыл рот. Сразу после этого появилась сильная боль в шее, позже она опухла с двух сторон.

В клинике пациенту провели КТ шеи и грудной клетки и определили, что у него разрыв трахеи размером 2×2×5 мм. Так что пришлось лечиться, а ещё и двое суток провести в больнице.

«Мы подозреваем, что перфорация трахеи произошла из-за быстрого повышения давления в трахее при чихании с зажатым носом и закрытым ртом», — отметили медики.

Спонтанная перфорация трахеи — это редкое и опасное для жизни состояние. Так что чихать, зажимая нос и закрывая рот, не стоит.

До этого мы рассказывали про россиянку, которая обратилась к врачам с жалобами на увеличение одной груди, сильную боль в ней и одышку. Оказалось, у женщины была 8-килограммовая опухоль. Пациентку избавили от этого груза, и она пошла на поправку.