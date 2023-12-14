Мужчина порвал горло во время чихания. Плюс одна фобия
Все люди чихают с разной «мощностью» — одни почти незаметно, другие будто сейчас взорвутся. Одно неизменно — этот процесс хоть на секунду, но заставляет отвлечься. Что было совсем некстати для 30-летнего шотландца, который вёл автомобиль. Так как за рулём всегда нужно смотреть в оба и оценивать происходящее вокруг, мужчина решил чихнуть в себя и в итоге выпал из жизни из-за того, что случилось с его горлом. Об этом случае написал журнал BMJ Case Reports.
Известно, что у мужчины был аллергический ринит. Но вас, наверное, больше интересует, как же ему удалось так чихнуть? Шотландец зажал нос и закрыл рот. Сразу после этого появилась сильная боль в шее, позже она опухла с двух сторон.
В клинике пациенту провели КТ шеи и грудной клетки и определили, что у него разрыв трахеи размером 2×2×5 мм. Так что пришлось лечиться, а ещё и двое суток провести в больнице.
«Мы подозреваем, что перфорация трахеи произошла из-за быстрого повышения давления в трахее при чихании с зажатым носом и закрытым ртом», — отметили медики.
Спонтанная перфорация трахеи — это редкое и опасное для жизни состояние. Так что чихать, зажимая нос и закрывая рот, не стоит.
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