Мужчина выпил 1000 банок энергетика и чуть не умер
Врачи в подмосковной Балашихе еле откачали 30-летнего любителя энергетических напитков. Мужчина попал в больницу с болью в животе, которую он едва мог терпеть. Поговорив с пациентом, врачи выяснили, что он увлекается энергетиками. За год он выпил больше 1000 банок тонизирующего напитка — по 2–3 штуки в день. Это и сыграло с ним злую шутку — его поджелудочная начала работать против него.
Мужчине диагностировали ферментативный перитонит — это опаснейшее осложнение панкреатита, когда поджелудочная выделяет в брюшную полость ферменты и много жидкости. В 70% случаев он заканчивается смертью пациента.
Врачи откачали из живота больного жидкость и гной. Однако на фоне такого осложнения у него перестали функционировать почки, лёгкие и сердце, рассказали в Минздраве Подмосковья.
Пациент 2 недели провёл в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, но врачи всё же смогли вытащить его с того света. Сейчас его уже выписали. Правда, теперь любителю энергетиков придётся всю жизнь соблюдать диету и принимать лекарства, потому что его поджелудочная восстановится только частично.
В системе пищеварения поджелудочная железа занимает не последнее место: она вырабатывает ферменты, которые нужны для переработки белков, жиров и углеводов. Вот откуда могут взяться проблемы с поджелудочной.