Мужчина выпил 1000 банок энергетика и чуть не умер

Мужчине диагностировали ферментативный перитонит — это опаснейшее осложнение панкреатита, когда поджелудочная выделяет в брюшную полость ферменты и много жидкости. В 70% случаев он заканчивается смертью пациента.

Врачи откачали из живота больного жидкость и гной. Однако на фоне такого осложнения у него перестали функционировать почки, лёгкие и сердце, рассказали в Минздраве Подмосковья.

Пациент 2 недели провёл в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, но врачи всё же смогли вытащить его с того света. Сейчас его уже выписали. Правда, теперь любителю энергетиков придётся всю жизнь соблюдать диету и принимать лекарства, потому что его поджелудочная восстановится только частично.

В системе пищеварения поджелудочная железа занимает не последнее место: она вырабатывает ферменты, которые нужны для переработки белков, жиров и углеводов. Вот откуда могут взяться проблемы с поджелудочной.