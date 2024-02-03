Здоровье
Опубликовано 03 февраля 2024, 04:00
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Мужчинам раскрыли способ самодиагностики агрессивного рака

С онкологией познакомиться вплотную никому не хочется, но зачастую она появляется совершенно внезапно. Первые стадии некоторых видов рака, как раз те, что проще всего вылечить без последствий, проходят тихо и незаметно. Однако как-то уловить их всё-таки можно. А как — онколог Басанов рассказал ниже. Спойлер: очень пригодится пальпация.
Мужчинам раскрыли способ самодиагностики агрессивного рака
© Victor Furtuna / Unsplash

Онколог Руслан Басанов рассказал, как обнаружить у себя тихий, но очень агрессивный рак яичек. Для этого нужно:

  1. Регулярно посещать уролога.
  2. Заниматься самообследованием с помощью пальпации (для этого нужно ощупывать мошонку в поисках всего странного, на рак может указывать бугристое образование с плотностью хряща).
  3. Прислушиваться к ощущениям — при прогрессировании болезни мошонка может увеличиться и становиться тяжелее.

У кого может развиться рак яичек? У мужчин:

  • с наследственностью (было такое заболевание среди родственников);
  • с повышенным уровнем женских гормонов эстрогенов;
  • с врождённым неопущением яичка (крипторхизмом);
  • с недоразвитостью яичка;
  • с бесплодием.

Как лечится рак яичек?

На ранних этапах заболевания яичко с уплотнением удаляют, на более поздних — добавляют ещё и химиотерапию. Если обошлось без химии, мужчина сможет иметь детей, но если придётся прибегнуть к ней, то врач посоветовал заморозить сперму для ЭКО.

Ранее врач рассказывал, может ли мужчина с вазэктомией передумать и откатить всё назад. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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