Опубликовано 03 февраля 2024, 04:00
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Мужчинам раскрыли способ самодиагностики агрессивного рака
С онкологией познакомиться вплотную никому не хочется, но зачастую она появляется совершенно внезапно. Первые стадии некоторых видов рака, как раз те, что проще всего вылечить без последствий, проходят тихо и незаметно. Однако как-то уловить их всё-таки можно. А как — онколог Басанов рассказал ниже. Спойлер: очень пригодится пальпация.
Онколог Руслан Басанов рассказал, как обнаружить у себя тихий, но очень агрессивный рак яичек. Для этого нужно:
- Регулярно посещать уролога.
- Заниматься самообследованием с помощью пальпации (для этого нужно ощупывать мошонку в поисках всего странного, на рак может указывать бугристое образование с плотностью хряща).
- Прислушиваться к ощущениям — при прогрессировании болезни мошонка может увеличиться и становиться тяжелее.
У кого может развиться рак яичек? У мужчин:
- с наследственностью (было такое заболевание среди родственников);
- с повышенным уровнем женских гормонов эстрогенов;
- с врождённым неопущением яичка (крипторхизмом);
- с недоразвитостью яичка;
- с бесплодием.
Как лечится рак яичек?
На ранних этапах заболевания яичко с уплотнением удаляют, на более поздних — добавляют ещё и химиотерапию. Если обошлось без химии, мужчина сможет иметь детей, но если придётся прибегнуть к ней, то врач посоветовал заморозить сперму для ЭКО.
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