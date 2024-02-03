Мужчинам раскрыли способ самодиагностики агрессивного рака

Онколог Руслан Басанов рассказал, как обнаружить у себя тихий, но очень агрессивный рак яичек. Для этого нужно:

Регулярно посещать уролога. Заниматься самообследованием с помощью пальпации (для этого нужно ощупывать мошонку в поисках всего странного, на рак может указывать бугристое образование с плотностью хряща). Прислушиваться к ощущениям — при прогрессировании болезни мошонка может увеличиться и становиться тяжелее.

У кого может развиться рак яичек? У мужчин:

с наследственностью (было такое заболевание среди родственников);

с повышенным уровнем женских гормонов эстрогенов;

с врождённым неопущением яичка (крипторхизмом);

с недоразвитостью яичка;

с бесплодием.

Как лечится рак яичек?

На ранних этапах заболевания яичко с уплотнением удаляют, на более поздних — добавляют ещё и химиотерапию. Если обошлось без химии, мужчина сможет иметь детей, но если придётся прибегнуть к ней, то врач посоветовал заморозить сперму для ЭКО.

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