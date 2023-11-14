Мягкий как колбаска или жёсткий как орех. Врач рассказала, о каких болячках говорят цвет и форма кала

Эксперт рассказала, что существует даже специальная бристольская шкала, которая помогает определить тип каловых масс. В списке всего семь вариантов стула:

отдельные жёсткие куски, похожие на орехи (тип 1);

колбасовидный комковатый кал — тип 2 (размер больше, чем у типа 3);

колбасовидный кал с трещинами на поверхности — тип 3 (размер меньше, чем у типа 2);

колбасовидный кал с мягкой и гладкой поверхностью (тип 4);

мягкие комочки с чёткими краями (тип 5);

пушистые комочки с рваными краями — тип 6 (пористый, рыхлый, мягкий кал);

водянистый кал, без твёрдых кусочков либо полностью жидкий — тип 7.

Баранова пояснила, что 1 и 2 типы характерны для запора, 3 и 4 — можно назвать идеальным калом, а вот 5, 6 и 7 больше похожи на понос. Последний тип вообще может говорить о серьёзном заболевании.

Впрочем, чтобы заработать проблемы со стулом, необязательно чем-то болеть. Достаточно порой просто что-то съесть не то. О самых слабящих продуктах можно почитать тут.