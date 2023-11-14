Мягкий как колбаска или жёсткий как орех. Врач рассказала, о каких болячках говорят цвет и форма кала
Здоровье кишечника играет огромную роль для общего состояния организма. Это все знают, но отвечать на вопросы о кале, сидя на приёме у врача, — всё равно неудобно. Тем более рассказывать всё в деталях и подробностях. Что ж, ничего не поделать, ведь по цвету и форме стула зачастую можно понять о наличии тех или иных заболеваний. Понятно на неудобную тему высказалась врач-терапевт Ирина Баранова.
Эксперт рассказала, что существует даже специальная бристольская шкала, которая помогает определить тип каловых масс. В списке всего семь вариантов стула:
- отдельные жёсткие куски, похожие на орехи (тип 1);
- колбасовидный комковатый кал — тип 2 (размер больше, чем у типа 3);
- колбасовидный кал с трещинами на поверхности — тип 3 (размер меньше, чем у типа 2);
- колбасовидный кал с мягкой и гладкой поверхностью (тип 4);
- мягкие комочки с чёткими краями (тип 5);
- пушистые комочки с рваными краями — тип 6 (пористый, рыхлый, мягкий кал);
- водянистый кал, без твёрдых кусочков либо полностью жидкий — тип 7.
Баранова пояснила, что 1 и 2 типы характерны для запора, 3 и 4 — можно назвать идеальным калом, а вот 5, 6 и 7 больше похожи на понос. Последний тип вообще может говорить о серьёзном заболевании.
Впрочем, чтобы заработать проблемы со стулом, необязательно чем-то болеть. Достаточно порой просто что-то съесть не то. О самых слабящих продуктах можно почитать тут.