Мясников описал последствия отказа от пожизненно назначенных лекарств

Можно перестать пить препараты от давления

«Если вы гипертоник уже 20 лет, 15 лет принимаете препараты, давление на препаратах 130 на 90, контролируется, ну куда вы без таблеток?» — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Теоретически перестать пить таблетки можно, но риски слишком велики. Уже через несколько недель или месяцев после отказа от приёма препаратов может произойти инфаркт или инсульт.

«Тут чудес не происходит», — подчеркнул врач.

Какие ещё таблетки придётся пить всю жизнь

Людям с сахарным диабетом второго типа приходится всю жизнь принимать статины. Это препараты для снижения сахара в крови. Например, препарат метформин не только регулирует уровень глюкозы, но ещё и борется с инсулинорезистентностью.

Также на постоянной основе приходится принимать определённые препараты при недостаточной выработке гормонов щитовидной железы, добавил Мясников.

Если без таблеток при давней гипертонии не обойтись, то проблему головной боли можно решить и без лекарств. Как снять неприятный симптом, когда под рукой нет аптечки — узнайте здесь.