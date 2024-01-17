Мясников сказал, какая болезнь «защищает» от аневризмы аорты

Аневризмой называют чересчур сильное расширение артерий, которое возникает из-за ослабления артериальной стенки. В этой стенке образуется трещинка, которая заполняется холестерином и кальцием. Через трещину кровь проникает между слоёв артерии и надувает её. В самом плохом исходе слои артерии раздуваются могут лопнуть и привести к смерти.

По словам Мясникова, аневризму аорты особенно внимательно нужно отслеживатьмужчинам в возрасте от 65 лет, которые курят или раньше курили. У мужчин это заболевание встречается вдвое чаще, чем у женщин.

Некоторые продукты повышают риск возникновения аневризмы — красное мясо, мясная кулинария, колбасы, чипсы и сладкие безалкогольные напитки. Гипертония особо не влияет на появление недуга. Но по каким-то неясным причинам, у диабетиков аневризма аорты встречается гораздо реже, чем у людей без диабета.

«Он (диабет), грубо говоря, предохраняет от развития аневризмы аорты брюшного отдела — раза в полтора реже у диабетиков встречается такой дефект . Почему — никто не знает», — рассказал врач.

Жаль, что диабет — сам по себе опасная болезнь. При этом преувеличений тоже не нужно — с диабетом вполне можно нормально жить, если его лечить не пиявками, а как советуют врачи. Какие мифы ходят вокруг этого заболевания — можно узнать здесь.