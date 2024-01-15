На этой диете вы наберёте вес! Предостережение от врача

Вредные диеты

Низкокалорийные диеты

Суть их — в сокращении потребляемых калорий: это и схемы питания вроде «900 калорий в день», и различные монодиеты, например гречневая или кефирная.

Но для похудения такие варианты неэффективны. Поначалу может показаться, что всё идёт так, как и задумано, — вес же уходит. Но в этом заслуга жидкости, которая покидает организм. А в дальнейшем он начинает изо всех сил запасаться жировой тканью. Плюс велика вероятность того, что человек в итоге ещё и сорвётся — начнёт есть больше прежнего. Так что результат один — быстрое возвращение потерянных килограммов и появление лишних из-за сбоя в метаболизме.

Да и в целом такие эксперименты вредны для организма. Сначала он недополучает калорий и полезных веществ, в итоге это приводит к резкому ухудшению жизненного тонуса, нарушению сна, перепадам настроения и развитию депрессивных состояний.

Врач напомнила, что калорийность рациона должна быть не меньше 1200 ккал в сутки, а средняя скорость похудения для устойчивого результата — не более 3–4 кг в месяц.

Белковые диеты

В этом случае худеющий добавляет в рацион больше белка, а углеводы, наоборот, сокращает. Всё ради того, чтобы заставить организм перейти на альтернативный источник энергии — жиры — и тем самым ускорить сжигание жировой ткани.

Но не все знают, что сидеть на белковой диете можно не дольше 2–3 недель, причём под контролем врача. Такая схема питания может нехило навредить организму — увеличивает нагрузку на печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Также развивается кетоз, сопровождающийся постоянной слабостью и бессонницей.

Веганство

Веганство предполагает отказ от любых продуктов животного происхождения. В результате человек в любом случае столкнётся с дефицитом белка и аминокислот, которые жизненно необходимы для строительства клеток всех тканей и органов организма, нормальной выработки гормонов и работы иммунной системы.

Также у веганов наблюдается недостаток витамина B12, железа, кальция и проблемы с желудочно-кишечным трактом. А переизбыток клетчатки и углеводов повышает риски обострения гастрита, панкреатита и язвенной болезни, приводит к регулярному вздутию живота, синдрому избыточного бактериального роста и другим нарушениям кишечной микрофлоры.

Опасных для организма диет и так достаточно, но со временем список только пополняется. Например, недавно в моду вошла яичная. Врачи объяснили, почему на ней лучше не сидеть.