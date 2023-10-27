На клещах обнаружили убийственный вирус. У больных течёт кровь из глаз

Клещей — переносчиков ККГЛ обнаружили на границе с Испанией. Обычно они обитают в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и на Балканах. Иногда насекомых заносит в тёплые страны Западной Европы. Эксперты предупреждают, что из-за изменения климата паразиты могут попасть в регионы с более прохладной погодой.

При этом пока во Франции не выявлено ни одного случая инфекции у людей, заявили власти.

В соседней Испании с 2013-го по август 2022 года выявили 12 случаев ККГЛ у людей. Четверо заражённых умерли. В августе 2023-го стало известно о двух случаях заражения в Северной Македонии. Один инфицированный в итоге скончался. По статистике ВОЗ, летальность во время вспышек ККГЛ достигает 40%.

ККГЛ похожа на геморрагическую лихорадку Эбола. Инфекция передаётся людям от клещей и домашнего скота. Передача возможна через кровь и другие биологические жидкости заражённого человека. У больного повышается температура, воспаляются и даже кровоточат глаза. На коже заражённых появляется сыпь.

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