23:20, 02 января 2024
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На праздниках заболел зуб? Врач объяснила план действий
Все проблемы часто приходят именно тогда, когда на них нет времени или с ними тяжело справиться, например в новогодние каникулы. Поэтому если зуб выберет время, чтобы напомнить о себе болью, это случится именно в праздники. Но не нужно терпеть и страдать, с ним вполне можно справиться, а как именно, и рассказала стоматолог Вероника Мелехова.
Как объяснила стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед и главврач стоматологической клиники Вероника Мелехова, если во время новогодних праздников заболел зуб, нужно:
- выпить обезболивающее;
- обратиться в центр экстренной стоматологической помощи при госклиниках (они работают во все праздники, а их адрес можно узнать в Сети);
- обратиться в частную клинику (некоторые из них принимают по полису ОМС, так что проверьте на всякий случай и это);
- если состояние критическое — с травмами, кровотечением, переломами, гнойными образованиями и прочим, то вызывайте скорую.
Что делать нельзя:
- лечиться народными методами (все припарки и полоскания могут занести инфекцию, усилить воспаление, вызвать раздражение, испортить картину, и врачу будет сложно поставить верный диагноз);
- терпеть боль и ждать окончания праздников.
Как сохранить здоровье зубов:
- нужно чистить их утром и вечером не менее двух минут, а если, помимо щётки, есть ирригатор, монопучковая щётка, зубная нить и прочее, то вся процедура займёт в два раза больше времени;
- нужно полоскать рот после красящих салатов и сладкого;
- берегите зубы от перепадов температуры.
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