Здоровье
23:20, 02 января 2024
1 мин.

На праздниках заболел зуб? Врач объяснила план действий

Все проблемы часто приходят именно тогда, когда на них нет времени или с ними тяжело справиться, например в новогодние каникулы. Поэтому если зуб выберет время, чтобы напомнить о себе болью, это случится именно в праздники. Но не нужно терпеть и страдать, с ним вполне можно справиться, а как именно, и рассказала стоматолог Вероника Мелехова.

На праздниках заболел зуб? Врач объяснила план действий
© engin akyurt / Unsplash

Как объяснила стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед и главврач стоматологической клиники Вероника Мелехова, если во время новогодних праздников заболел зуб, нужно:

  1. выпить обезболивающее;
  2. обратиться в центр экстренной стоматологической помощи при госклиниках (они работают во все праздники, а их адрес можно узнать в Сети);
  3. обратиться в частную клинику (некоторые из них принимают по полису ОМС, так что проверьте на всякий случай и это);
  4. если состояние критическое — с травмами, кровотечением, переломами, гнойными образованиями и прочим, то вызывайте скорую.

Что делать нельзя:

  • лечиться народными методами (все припарки и полоскания могут занести инфекцию, усилить воспаление, вызвать раздражение, испортить картину, и врачу будет сложно поставить верный диагноз);
  • терпеть боль и ждать окончания праздников.

Как сохранить здоровье зубов:

  • нужно чистить их утром и вечером не менее двух минут, а если, помимо щётки, есть ирригатор, монопучковая щётка, зубная нить и прочее, то вся процедура займёт в два раза больше времени;
  • нужно полоскать рот после красящих салатов и сладкого;
  • берегите зубы от перепадов температуры.

Есть два типа блюд на новогоднем столе, которые могут оставить на праздники без зубов. О чём речь — читайте в этом материале.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.