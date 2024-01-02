На праздниках заболел зуб? Врач объяснила план действий

Как объяснила стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед и главврач стоматологической клиники Вероника Мелехова, если во время новогодних праздников заболел зуб, нужно:

выпить обезболивающее; обратиться в центр экстренной стоматологической помощи при госклиниках (они работают во все праздники, а их адрес можно узнать в Сети); обратиться в частную клинику (некоторые из них принимают по полису ОМС, так что проверьте на всякий случай и это); если состояние критическое — с травмами, кровотечением, переломами, гнойными образованиями и прочим, то вызывайте скорую.

Что делать нельзя:

лечиться народными методами (все припарки и полоскания могут занести инфекцию, усилить воспаление, вызвать раздражение, испортить картину, и врачу будет сложно поставить верный диагноз);

терпеть боль и ждать окончания праздников.

Как сохранить здоровье зубов:

нужно чистить их утром и вечером не менее двух минут, а если, помимо щётки, есть ирригатор, монопучковая щётка, зубная нить и прочее, то вся процедура займёт в два раза больше времени;

нужно полоскать рот после красящих салатов и сладкого;

берегите зубы от перепадов температуры.

Есть два типа блюд на новогоднем столе, которые могут оставить на праздники без зубов. О чём речь — читайте в этом материале.