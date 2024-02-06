Здоровье
Опубликовано 06 февраля 2024, 20:50
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Начали новую жизнь с Нового года? 5 способов не забрасывать свои планы

Люди любят давать самим себе начать жизнь с чистого листа именно после Нового года. Но после праздников начинаются рабочие будни, возвращается рутина, и наполеоновские планы начать жить по-новому забываются и откладываются на потом. Как избежать такой ловушки? Один из способов — вести чек-листы и трекеры привычек. Какие ещё лайфхаки помогут — рассказал портал «Финансовая культура».
Начали новую жизнь с Нового года? 5 способов не забрасывать свои планы
© stockking / freepik

Начните с лёгких привычек. Чем привычка легче и приятнее, тем быстрее она приживается. Если вы решили копить деньги, то откладывайте не сразу 30% с каждой зарплаты, а для начала только 5–10%.

Не начинайте в одиночку. Гораздо проще что-то начать с близкими людьми. Если вам хочется отправиться в путешествие с друзьями, начните копить вместе, переводя деньги на один счёт.

Ведите чек-листы. Чем дальше от Нового года, тем быстрее заканчивается мотивация. Поддержать её можно ведением контрольных списков. Выполнили поставленную задачу из списка — поставили галочку. Каждая такая галочка будет вселять гордость за себя и, следовательно, поддерживать мотивацию продолжать до конца.

Подпитывайте свою решимость денежными вознаграждениями. Если вы отказались от такси в пользу метро, перечислите 20% от сэкономленного на специальный счёт. Вырученные деньги потом можно потратить на что-то приятное.

Хвалите себя даже за небольшие достижения. Каждый маленький шаг приближает вас к цели. А если что-то не получилось, не корите себя: вы не обнулили все свои усилия, а лишь один раз споткнулись. Главное — продолжать.

Некоторые после Нового года постепенно забрасывают спортзал, постоянно перенося тренировки. Как снова вернуться к спорту без вреда для здоровья — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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