Начали новую жизнь с Нового года? 5 способов не забрасывать свои планы

Начните с лёгких привычек. Чем привычка легче и приятнее, тем быстрее она приживается. Если вы решили копить деньги, то откладывайте не сразу 30% с каждой зарплаты, а для начала только 5–10%.

Не начинайте в одиночку. Гораздо проще что-то начать с близкими людьми. Если вам хочется отправиться в путешествие с друзьями, начните копить вместе, переводя деньги на один счёт.

Ведите чек-листы. Чем дальше от Нового года, тем быстрее заканчивается мотивация. Поддержать её можно ведением контрольных списков. Выполнили поставленную задачу из списка — поставили галочку. Каждая такая галочка будет вселять гордость за себя и, следовательно, поддерживать мотивацию продолжать до конца.

Подпитывайте свою решимость денежными вознаграждениями. Если вы отказались от такси в пользу метро, перечислите 20% от сэкономленного на специальный счёт. Вырученные деньги потом можно потратить на что-то приятное.

Хвалите себя даже за небольшие достижения. Каждый маленький шаг приближает вас к цели. А если что-то не получилось, не корите себя: вы не обнулили все свои усилия, а лишь один раз споткнулись. Главное — продолжать.

Некоторые после Нового года постепенно забрасывают спортзал, постоянно перенося тренировки. Как снова вернуться к спорту без вреда для здоровья — узнайте здесь.