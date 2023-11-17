Надышаться до ожога и аллергии. Врач припугнула побочками от ароматерапии

Зачем нужна ароматерапия

Ароматерапия полезна в качестве дополнения к стандартным медикаментозным средствам. Иногда человек может обойтись только ароматерапией, но перед нужно посоветоваться с врачом. Только медик может сказать, что конкретно нужно делать. Многие серьёзные патологии невозможно излечить одними аромамаслами.

Однако некоторые исследования показали, что при определённых заболеваниях ароматерапия способна принести пользу для здоровья. Вот что она может:

облегчить симптомы стресса, тревоги и сниженного настроения;

помочь человеку расслабиться после тяжёлого рабочего дня или трудной недели;

улучшить сон (при отсутствии у человека нет тяжёлых органических причин нарушения сна);

повысить качество жизни людей с хроническими проблемами со здоровьем, воздействуя на их настроение;

помочь в облегчении симптомов боли (обязательно в комплексной терапии);

оказать антибактериальный эффект при нанесении на кожу и улучшить местную микроциркуляцию;

Побочные эффекты ароматерапии

В целом ароматерапия безопасна. Однако побочные эффекты возможны, и они строго индивидуальны в каждом конкретном организме.

Некоторые эфирные масла могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек. Как и любое растение, масла могут вызывать индивидуальные аллергические реакции. Слишком резкие и концентрированные запахи способны вызвать бронхоспазм у пациентов, страдающих бронхиальной астмой и спровоцировать приступ, что опасно для здоровья человека.

Если вы ранее не использовали ароматерапию, то сначала посоветуйтесь с врачом.