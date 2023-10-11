Нагуливаем голод. Врач назвал 3 упражнения против переедания

РПП неудобно и плохо тем, что логически к нему подойти сложно и договориться с собой — тоже. Потому что проблема тут в голове и она давит на нерациональное. В таком случае ничего придумывать не надо, а можно сразу начать выполнять упражнения, считает психолог Бронникова.

Если что-то вызвало эмоциональный стресс, который срочно нужно заесть, то стоит идти не к холодильнику, а в другую комнату. Нужно переключиться на что-то другое и слить свои переживания другим образом, например, найти себе более полезное хобби: пение, рисование, прогулки и многое другое. Если до холодильника уже дошли, а рука уже потянулась к еде, хотя голода даже нет, то лучше сделать паузу, минут на 10, и отвлечься на что-то — пойдите помять кота или погулять с собакой, разберите рабочий стол, позвоните подруге поболтать и так далее. Суть в том, что заесть проблему хочется в самый пик эмоциональных переживаний, но этот пик быстро проходит. Если его переждать, то потом уже как-то и не очень надо, можно и отказаться от перекуса. Но если дело сделано и еда съедена, то укорять себя нельзя и наказывать голодом тоже. Так только ближе срыв, к тому же к эмоциональным проблемам, активирующим РПП, добавится ещё одна. Просто мысленно похлопайте себя по плечу и займитесь чем-то полезным — погуляйте, сделайте массаж или растяжку. Лучше концентрироваться на позитивных стимулах.

Между прочим, РПП — это не только переедание. Есть ещё: