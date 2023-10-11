Здоровье
05:00, 11 октября 2023
2 мин.

Нагуливаем голод. Врач назвал 3 упражнения против переедания

С начала пандемии в мире ухудшилась ситуация с ожирением. У многих лишний вес копился классически: люди сидели дома, нервничали из-за ситуации в мире и конфликтов с семьёй, не ходили в спортзал, так и пухли. Но хуже всего пришлось тем, у кого расстройство пищевого поведения (РПП) вышло на новый уровень. И для таких людей клинический психолог МГУ, психотерапевт-практик Светлана Бронникова дала совет.

Нагуливаем голод. Врач назвал 3 упражнения против переедания
© freepik.com

РПП неудобно и плохо тем, что логически к нему подойти сложно и договориться с собой — тоже. Потому что проблема тут в голове и она давит на нерациональное. В таком случае ничего придумывать не надо, а можно сразу начать выполнять упражнения, считает психолог Бронникова.

  1. Если что-то вызвало эмоциональный стресс, который срочно нужно заесть, то стоит идти не к холодильнику, а в другую комнату. Нужно переключиться на что-то другое и слить свои переживания другим образом, например, найти себе более полезное хобби: пение, рисование, прогулки и многое другое.

  2. Если до холодильника уже дошли, а рука уже потянулась к еде, хотя голода даже нет, то лучше сделать паузу, минут на 10, и отвлечься на что-то — пойдите помять кота или погулять с собакой, разберите рабочий стол, позвоните подруге поболтать и так далее. Суть в том, что заесть проблему хочется в самый пик эмоциональных переживаний, но этот пик быстро проходит. Если его переждать, то потом уже как-то и не очень надо, можно и отказаться от перекуса.

  3. Но если дело сделано и еда съедена, то укорять себя нельзя и наказывать голодом тоже. Так только ближе срыв, к тому же к эмоциональным проблемам, активирующим РПП, добавится ещё одна. Просто мысленно похлопайте себя по плечу и займитесь чем-то полезным — погуляйте, сделайте массаж или растяжку. Лучше концентрироваться на позитивных стимулах.

Между прочим, РПП — это не только переедание. Есть ещё:

  • булимия — когда переедаешь, а потом жалеешь об этом и вызываешь рвоту;
  • рвота из-за психических расстройств;
  • анорексия — отказ от еды из-за отсутствия аппетита и чувства голода.
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