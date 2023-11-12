Найден лучший способ профилактики рака шейки матки. Действовать надо мужчинам
Рак шейки матки — одно из самых распространённых онкологических заболеваний. Он излечим, если болезнь обнаружить на ранней стадии. Известно, что существует связь между этим видом рака и вирусом папилломы человека (ВПЧ). От заражения последним существует вакцина. Правда, учёные обнаружили, что прививать ею только женщин не так уж и эффективно.
Специалисты из Швеции и Финляндии установили, что для борьбы с раком шейки матки прививать от вируса папилломы человека стоит не только девочек, но и мальчиков. Это подтверждают результаты эксперимента, проведённого в Финляндии.
В исследовании участвовали 33 города. В части из них от ВПЧ прививали и мальчиков, и девочек, в части — только девочек, а ещё в части — вообще никого. Наблюдения показали лучший результат там, где проводилась наиболее широкая вакцинация. Число заражений ВПЧ значительно снизилось через восемь лет. Ведущий автор научной работы Вилле Пименов отметил, что для аналогичного эффекта, если ставить прививку только девочкам, потребуется 20 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell Host & Microbe (CHM).
Подробнее о том, чем опасен вирус папилломы человека для женского здоровья, можно узнать тут.