Найден лучший способ профилактики рака шейки матки. Действовать надо мужчинам

Специалисты из Швеции и Финляндии установили, что для борьбы с раком шейки матки прививать от вируса папилломы человека стоит не только девочек, но и мальчиков. Это подтверждают результаты эксперимента, проведённого в Финляндии.

В исследовании участвовали 33 города. В части из них от ВПЧ прививали и мальчиков, и девочек, в части — только девочек, а ещё в части — вообще никого. Наблюдения показали лучший результат там, где проводилась наиболее широкая вакцинация. Число заражений ВПЧ значительно снизилось через восемь лет. Ведущий автор научной работы Вилле Пименов отметил, что для аналогичного эффекта, если ставить прививку только девочкам, потребуется 20 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell Host & Microbe (CHM).

Подробнее о том, чем опасен вирус папилломы человека для женского здоровья, можно узнать тут.