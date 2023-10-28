Найдена связь между потреблением вина и снижением риска онкологии
Умеренное потребление вина может снизить риск развития некоторых видов рака. Такой неожиданный вывод сделали учёные из Университета Кастилии-Ла-Манчи в Испании в статье для журнала Frontiers in Nutrition. Они изучили больше 70 авторитетных исследований на эту тему, проводившихся с 1986 по 2021 год. Всего в них участвовали почти 4,5 млн человек из Австралии, Западной Европы, Северной и Южной Америки.
Вино показало «защитное действие» в отношении развития таких видов онкозаболеваний, как рак головного мозга, лёгких, кожи и поджелудочной железы.
Авторы исследования полагают, что дело может быть в фитоэстрогенах и антиоксидантах, которые содержатся в вине. Они снижают воспаление и защищают клетки от повреждения активными формами кислорода.
К тому же вино может подавлять развитие бактерии Helicobacter pylori за счёт повышения кислотности желудка. А эта бактерия — главный фактор риска рака поджелудочной.
Стоит оговориться, что объёмы потребления вина в публикациях, на которые ссылались учёные, не документировались. Авторы исследования заключили, что нужны дополнительные исследования, чтобы точно понять, как вино влияет на риск онкологии.
Так что торопиться в алкогольный отдел «для профилактики рака» в любом случае не стоит. Тем более безопасных доз алкоголя не существует, предупреждают врачи. Да и алкоголизм легко можно заработать.