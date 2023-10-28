Найдена связь между потреблением вина и снижением риска онкологии

Вино показало «защитное действие» в отношении развития таких видов онкозаболеваний, как рак головного мозга, лёгких, кожи и поджелудочной железы.

Авторы исследования полагают, что дело может быть в фитоэстрогенах и антиоксидантах, которые содержатся в вине. Они снижают воспаление и защищают клетки от повреждения активными формами кислорода.

К тому же вино может подавлять развитие бактерии Helicobacter pylori за счёт повышения кислотности желудка. А эта бактерия — главный фактор риска рака поджелудочной.

Стоит оговориться, что объёмы потребления вина в публикациях, на которые ссылались учёные, не документировались. Авторы исследования заключили, что нужны дополнительные исследования, чтобы точно понять, как вино влияет на риск онкологии.

Так что торопиться в алкогольный отдел «для профилактики рака» в любом случае не стоит. Тем более безопасных доз алкоголя не существует, предупреждают врачи. Да и алкоголизм легко можно заработать.