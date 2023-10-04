Напиток от диабета. Учёные назвали чай, который защищает от страшной болезни

Результаты своего исследования учёные представили в Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге. Они предполагают, что у выпивающих хотя бы одну чашку любого чая в день риск диабета второго типа на 28% ниже по сравнению с теми, кто вообще не пьёт чай.

«Наши результаты указывают, что чай благотворно влияет на уровень сахара в крови. У пьющих напиток увеличивается выведение глюкозы с мочой, улучшается чувствительность к инсулину и, следовательно, они лучше контролируют уровень сахара», — сказал профессор Тунчжи Ву из Университета Аделаиды.

Но особенно эффективным в этом плане оказался тёмный чай. Исследователи говорят, что он снижает риск развития диабета второго типа на 47% даже у людей из группы риска: с лишним весом, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина в крови.

Тёмный чай, известный также под названием Хэй Ча, не следует путать с чёрным. Его главное отличие — в участии микробных организмов в процессе ферментации. При этом пока не очень понятно, как именно напиток влияет на чувствительность к инсулину. К тому же, если добавлять в чай сахар, как это делают многие, едва ли он защитит от диабета. Подробнее о вреде сладкого чая мы рассказывали здесь.