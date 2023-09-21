Нарисуйте циферблат. Врач рассказала, как самому провериться на деменцию

Как провериться на деменцию

Циферблат можно нарисовать самому, а можно предложить сделать это кому-нибудь из пожилых родственников.

Если человек, которому вы предложили нарисовать циферблат, не понимает как это сделать, — это тревожный звоночек, сказала Матвеева изданию Tomsk.mk.ru.

Другие признаки когнитивных нарушений — неровные стрелки, цифры рисует снаружи, а не внутри, рассказала специалист.

Ещё с родственником можно сыграть в простую игру — предложите ему запомнить 5 слов, а через несколько минут попросить назвать их. При наличии когнитивных нарушений, человек замешкается, может не вспомнить, рассердиться и так далее.

Вообще агрессия — один из признаков деменции. Она идёт рука об руку с потерей памяти. Человек забывает имена, забывает куда он пошёл, куда положил какую-то вещь, что смотрел по телевизору, чем завтракал.

Что делать, чтобы не появилась деменция

Чтобы деменция не развивалась стремительно, нужно постоянно узнавать что-то новое, изучать новые языки, открывать для себя новые места, сказала Матвеева. Кто не желает этого делать, тот автоматически оказывается в зоне риска.

«А узнавать новое легко – пойти на работу другим путём, прочитать что-то новое, сходить в театр и т.д.», — пояснила врач. То есть не обязательно осваивать какую-то новую специальность. Например, можно просто изучать биографии великих людей — это тоже будет обучение.

Помимо этого, важно бросить пить и курить, понижать уровень стресса, не допускать скачков давления.