Народная глупость. У Малышевой рассказали, что не так с «чисткой печени»

Миф о чистке печени основан на предположении, что внешние воздействия могут помочь удалить токсины или накопившуюся печёночную желчь. Но печень устроена таким образом, что сама очищает организм от всякого «мусора», работая в тесной связи с почками и другими органами.

«Печень почистить нельзя, её нужно защищать здоровым образом жизни», — подчеркнул Гандельман.

Для профилактики гепатита B и C, которые передаются половым путём, специалист посоветовал пользоваться средствами контрацепции. Чтобы исключить другие болезни этого органа после Нового года, нужно сделать УЗИ печени и сдать анализ крови на ферменты печени.

Одна из самых распространённых форм рака в РФ — рак печени. Что конкретно провоцирует заболевание и как снизить его риски самому — узнайте здесь.