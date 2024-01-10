Народная глупость. У Малышевой рассказали, что не так с «чисткой печени»
В России после Нового года народ принимается активно «чистить» печень. Мол, после тазиков оливье и рек спиртного нужно привести орган в порядок. Но если бы очистить печень было так просто, то мало бы кто вообще страдал циррозом, жировой болезнью печени, гепатитом и другими недугами. Подробнее о популярном мифе рассказал врач Герман Гандельман в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале.
Миф о чистке печени основан на предположении, что внешние воздействия могут помочь удалить токсины или накопившуюся печёночную желчь. Но печень устроена таким образом, что сама очищает организм от всякого «мусора», работая в тесной связи с почками и другими органами.
«Печень почистить нельзя, её нужно защищать здоровым образом жизни», — подчеркнул Гандельман.
Для профилактики гепатита B и C, которые передаются половым путём, специалист посоветовал пользоваться средствами контрацепции. Чтобы исключить другие болезни этого органа после Нового года, нужно сделать УЗИ печени и сдать анализ крови на ферменты печени.
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